El BNG pide reacción a la Xunta ante el «estado límite» del SAF
Los nacionalistas demandan al Ejecutivo gallego que suba la financiación hasta los 17 euros/hora
Santiago
La portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, demandó ayer a la Xunta incrementar de forma «inmediata» el financiamiento que reciben los concellos por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) hasta los 17 euros/hora.
«La situación es límite y quien sufre las consecuencias son las personas dependientes y también las trabajadoras del SAF», advirtió. Los nacionalistas denuncian que los municipios están asumiendo casi el 50% del coste, tal y como manifestó esta semana la Fegamp. Según recordó, la Xunta «solo aporta doce de los 23-24 euros/hora» que cuesta el servicio. Asimismo, también exigió al Gobierno central que cumpla la Ley de dependencia y aporte el 50% de financiación del SAF.
