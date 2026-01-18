El BNG pide reacción a la Xunta ante el «estado límite» del SAF

La portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, demandó ayer a la Xunta incrementar de forma «inmediata» el financiamiento que reciben los concellos por el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) hasta los 17 euros/hora.

«La situación es límite y quien sufre las consecuencias son las personas dependientes y también las trabajadoras del SAF», advirtió. Los nacionalistas denuncian que los municipios están asumiendo casi el 50% del coste, tal y como manifestó esta semana la Fegamp. Según recordó, la Xunta «solo aporta doce de los 23-24 euros/hora» que cuesta el servicio. Asimismo, también exigió al Gobierno central que cumpla la Ley de dependencia y aporte el 50% de financiación del SAF.