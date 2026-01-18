Los socialistas registran una iniciativa para crear el Observatorio da Morte Digna

El PSdeG demandó ayer la creación de un Observatorio da Morte Digna como «instrumento estable de seguimiento, análisis y mejora» de los procesos vinculados al final de la vida, tras la publicación esta semana en este diario y otros del grupo editorial Prensa Ibérica del aumento del número de testamentos vitales registrados en 2025 en Galicia

«No es una casualidad. Es el reflejo de una sociedad que quiere decidir con dignidad el final de su vida», valoró la diputada Elena Espinosa sobre esta cifra que califica de «histórica», con la formalización de 6.049 documentos —cifra que dobla la del año anterior—.

Por ello, los socialistas registraron una batería de iniciativas en el Parlamento con el objetivo de mejorar el conocimiento, el acceso y la aplicación efectiva de la prestación de ayuda para morir y con la propuesta concreta del Observatorio para que este derecho «se conozca, se respete y se ejerza en igualdad en Galicia».

Los socialistas apuestan por este mecanismo como una herramienta para evaluar la aplicación de la ley, detectar desigualdades territoriales, reforzar la formación del personal sanitario e impulsar acciones de información dirigidas a la ciudadanía, incluido el fomento de los documentos de instrucciones previas.