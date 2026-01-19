Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas

Galicia acuerda «listas estables» sin obligación de inscribirse ni de presentarse a las oposiciones… pero solo para quien tenga puesto consolidado. Los sindicatos CCOO Enseñanza, ANPE, CSIF y UGT-SP han cerrado un acuerdo con la Consellería de Educación que introduce un cambio relevante para el profesorado interino y sustituto: dejará de ser obligatorio matricularse y acudir al examen para mantenerse en las listas, aunque la medida se limita al personal con «puesto consolidado» —es decir, quienes ya han estabilizado su posición en los listados gracias al trabajo efectivo—.

Según trasladan las organizaciones sindicales, el nuevo marco quedará definitivamente fijado cuando se firme la adenda y se publique en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Qué cambia: adiós al trámite

La clave del acuerdo es la supresión de la exigencia tanto de «matricularse» como de «presentarse» a las oposiciones únicamente para conservar la posición en las listas, siempre que la persona tenga puesto consolidado. No es un concepto nuevo en la administración educativa gallega: la Consellería ya utiliza ese criterio para determinados trámites de gestión voluntaria —por ejemplo, restringir provincia o municipios en los llamamientos— reservados al personal interino con puesto consolidado.

Los sindicatos firmantes justifican la medida por varios efectos prácticos: aseguran que habrá menos distorsiones en la carga de trabajo de los tribunales, al reducir el número de aspirantes que acudían «por trámite». Alegan también una mejor conciliación, al evitar desplazamientos, tiempo y costes asociados a un examen que muchas personas realizaban solo para no perder derechos. Y menos burocracia: tribunales más ágiles, centrados en quienes realmente compiten por una plaza.

En síntesis, la permanencia en la lista pasa a apoyarse en el trabajo efectivo y no en un requisito formal y periódico.

Qué no cambia: sin puesto consolidado, sigue siendo obligatorio

El acuerdo no abre una puerta general para todo el mundo. Para incorporarse por primera vez a las listas y para el personal no consolidado, se mantiene la regla de fondo: seguirán siendo necesarias las oposiciones. Es decir, la participación en los procesos selectivos continúa siendo un elemento central del sistema de ordenación, junto con la prestación de servicios.

El giro llega tras años en los que la normativa incorporó disposiciones transitorias y excepciones específicas. La novedad ahora es el salto de una lógica excepcional a una solución estable, aunque acotada al colectivo con puesto consolidado.

Calendario

Los sindicatos señalan que la medida será efectiva cuando se formalice la adenda y se publique en el DOG. Hasta ahora, el marco vigente recogía expresamente el deber de presentarse a los procedimientos selectivos cuando se convocaba la especialidad y contemplaba la exclusión de las listas para quien no compareciese o se retirase sin causa justificada (el conocido «punto decimotercero»).