La escasez de profesionales complica el futuro de la industria forestal

La industria forestal gallega fue declarada estratégica en 2024, convirtiéndose en uno de los nueve sectores que ostentan esta categoría en la comunidad, como el metalmecánico, el de la automoción o el naval. Pero hoy en día, la escasez de profesionales cualificados pone en riesgo su futuro, algo que, aportando el 1,7% del PIB gallego y facturando más de 2.400 millones al año, Galicia no se puede permitir. Como respuesta, en el Plan Director Forestal Madera, cuyo borrador se llevará hoy al Consello de Gobierno, la Xunta prevé actualizar la oferta formativa de mano del tejido empresarial, las universidades y los centros de formación profesional, con el objetivo de garantizar su competitividad a largo plazo y asegurar que pueda hacer frente a los retos venideros.

En esta línea, y entendiendo que resulta «imprescindible» revitalizar el interés por las oportunidades que frece el sector, se promoverá también la captación de talento nuevo a través de programas específicos para potenciarlo como una salida profesional atractiva, adaptados «a las expectativas de las nuevas generaciones». Esto se llevará a cabo de forma simultánea con iniciativas para promover el empleo juvenil y programas de orientación e inserción laboral.

Esta será una de las finalidades del plan director de la industria forestal, anunciado en 2024 con el objetivo de impulsar y reforzar el sector, promoviendo, a la vez, prácticas sostenibles y un mayor grado de innovación. El borrador, una vez aprobado, será el tercero de la comunidad, junto al de la automoción y al naval. La tabla de medidas que se aplicarán para conseguir estos objetivos todavía no se ha cerrado definitivamente, pendiente de que ahora el documento se entregue a los agentes que participaron en su elaboración (empresas, trabajadores, agrupaciones industriales, centros tecnológicos y la propia administración) para que hagan sus aportaciones antes de su aprobación definitiva.

De este modo, la Xunta espera asegurar el futuro de un sector clave en la comunidad. De hecho, según revela el análisis previo realizado por la administración autonómica para desarrollar el documento, en Galicia se llevan a cabo el 50% de las cortas del país, el sector forestal representa el 5,5% del negocio total de la industria gallega y emplea a más de 13.600 personas. Además, la cadena forestal-madera mantiene relaciones con el 80% de las actividades económicas gallegas, y en 52 de los 313 concellos representa más del 30% de los establecimientos.