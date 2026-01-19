Los ganaderos mantienen el bloqueo: «Estaremos aquí hasta que nos echen»

Los tractores continúan bloqueando la N-120 en Ourense por tercer día consecutivo y volvieron a colapsar el tráfico en Lugo en protesta por el acuerdo de Mercosur y la reducción de fondos de la PAC. «Estaremos aquí hasta que nos echen», proclamó una agricultora de la localidad ourensana de Xinzo de Limia, Jessica Martínez, que forma parte del grupo que está cortando la carretera nacional en los accesos a Ourense. «O nos echan a palos o crece el río y nos coge el agua», corroboró otro de los tractoristas.

Los ganaderos no descartan, en todo caso, otros puntos de movilización «para dar visibilidad» a su protesta. Se sienten «desilusionados» con los políticos a quien acusan de «traicionarlos». «Recibimos su apoyo pero luego acaban votando a favor de Mercosur», lamentó Victor Ribeiro, agricultor de Xinzo.

A sí están valorando si «permanecer» en Ourense o «moverse a otro punto». «Si a nivel provincial no sale intentaremos darle forma en Santiago o Madrid», avisan.

En Lugo los tractores que estaban estacionados en la Ronda da Muralla se pusieron ayer a circular por la ciudad y sus alrededores colapsando los accesos y provocando importantes retenciones.

Denuncian que todavía no han recibido contestación a las solicitudes para reunirse con el delegado del Gobierno o con eurodiputados gallegos. Los apicultores de Lugo se unieron ayer a las protestas de los ganaderos contra Mercosur.