El gasto en nóminas de alcaldes y ediles aumentó un 50% en los concellos gallegos en la última década

Los concellos han elevado sus ingresos en la última década y tienen, por lo tanto, mayor capacidad de gasto. Y una parte importante de este presupuesto se va a pagar nóminas: concretamente el 31 por ciento.

Los ayuntamientos gallegos destinan a personal 933,2 millones de euros, un 36 por ciento más que hace una década. Pero lo que más aumenta dentro de este capítulo son las partidas para abonar las nóminas de alcaldes, ediles, otro personal directivo, así como del personal eventual o de confianza.

Según los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al año 2024, los consistorios gastaron 33,6 millones de euros en las retribuciones de sus cargos públicos y directivos, un 50,6 por ciento más que hace una década. Y a personal de confianza se destinaron 8,3 millones, un 53,4 por ciento más. Sin embargo, las retribuciones al personal funcionario crecieron menos: un 32 por ciento.