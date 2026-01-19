'Pandolo', acusado de tres intentos de homicidio en Ordes, en el último día de juicio: "No he querido matar a nadie"

José Manuel Martínez, más conocido como 'Pandolo' -- considerado un peligroso atracador, con múltiples antecedentes penales y con condenas por tentativa de homicidio -- ha insistido en su inocencia en el último día del juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña por la acusación contra él por tres intentos de homicidio en Ordes (A Coruña) en una casa a la que accedió en mayo de 2023.

"No he querido matar a nadie", ha manifestado en la vista retomada este lunes y en un juicio por, entre otros, tres delitos de intento de homicidio por los que Fiscalía reclama una condena de más de 36 años de cárcel.

Ha sido tras la lectura de conclusiones por parte de su defensa en la que ha solicitado la libre absolución al alegar que padece "esquizofrenia". "No existe ánimo homicida en ninguno de los casos", ha recalcado el abogado.

En concreto, respecto al disparo que hirió a uno de los habitantes de la casa, ha dicho que fue "fruto de un forcejeo". "Por lo tanto, no es un homicidio en grado de tentativa sino un delito de lesiones con instrumento peligroso", ha especificado.

Defensa alega eximente completa

En cualquier caso, el letrado ha apuntado que "existe una eximente completa dada la situación de enfermedad no tratada o en todo caso una atenuante muy cualificada", en alusión a la esquizofrenia padecida por su cliente que podría suponer una "alteración de las capacidades volitivas" del procesado en el momento de los hechos. "No consta que estuviese medicado cuando tenía que estarlo", ha puntualizado.

"Falta una prueba psiquiátrica para conocer las consecuencias de la enfermedad en el momento de los hechos", ha señalado para incidir en que "son dudas que siguen sin estar despejadas a la vista de la prueba que se ha practicado". En este sentido, ha recalcado también "una anomalía en cuanto al informe forense que es realizado por un solo médico cuando la ley obliga a que sean dos".

Asimismo, el letrado ha tildado de "llamativo" que todos los miembros de la familia hayan expresado de la misma manera lo sucedido. "Nos llama poderosamente la atención el testimonio de cuatro personas que cuentan las cosas de la misma manera", ha aseverado.

Disparos para asustar

En la declaración del encausado en la sesión previa celebrada en el pasado mes de diciembre proclamó su inocencia. "Hice cuatro o cinco disparos al aire para que vieran que tenía un arma de fuego y no se me acercaran", manifestó.

"Entré por comida", expuso para apuntar que "no llevaba intención de robar el coche, surgió, he robado coches toda mi vida", añadió en relación al acceso a la vivienda cuando seis miembros que estaban en ella se encontraban durmiendo.

"Salieron cuatro o cinco miembros de una familia, me rodearon, empezaron a golpearme y me lié a tiros". "No llegué a disparar a nadie", explicó en su declaración. También dijo que no se encontraba "muy bien de salud" para indicar que toma tratamiento debido a una enfermedad mental. "Si me estreso o me hacen daño es cuando me sale la cosa esa", argumentó.

A este respecto, los dos forenses que realizaron un informe médico recalcaron que "no consta" que el hombre se encontrase "bajo ningún brote psicótico" durante el incidente.

Testimonio de las víctimas

"Si pudiera nos mataba a todos", coincidieron las víctimas el día en que declararon. Así dijeron que el acusado les disparó "directamente" a una distancia de "menos de dos metros" a uno de los hombres al que hirió en el abdomen.

A continuación, añadieron que realizó un disparo "dirigido" a la esposa del herido que fue fallido. Acto seguido, la madre del accidentado se abalanzó sobre el acusado, recibió un puñetazo y cayó al suelo. "Le apuntó a la cabeza y le dijo 'tú te lo buscaste', escuché un click, por suerte la pistola se debió de encasquillar", detalló el hijo. "Si no falla la pistola, estamos todos muertos", insistió.

En ese momento, según sus relatos, varios miembros de la familia aprovecharon para enfrentarse al acusado. "Nos abalanzamos sobre él, la idea era quitarle el arma, estuvimos forcejeando, fue muy mala de quitar, la tenía muy agarrada", concretó una de las mujeres.

Hechos

En su escrito, Fiscalía sostiene que el acusado accedió al interior de la casa por una puerta cerrada sin pasar la llave y que, por tanto, no tuvo que forzar, "buscando bienes de los que poder apropiarse".

"Una vez dentro de la vivienda, el acusado vagó por varias estancias de esta como el salón y la cocina y, con ánimo de enriquecimiento injusto, se apoderó de distintos enseres como una navaja, pan de molde, varias latas de conserva, un fuet y agua".

También, añade, estuvo "comiendo parte de lo apropiado en las respectivas estancias". Posteriormente, cogió el coche de uno de los propietarios y cargó en él enseres, entre ellos la bicicleta con la que había llegado al lugar, fruto de un robo anterior investigado en otro procedimiento.

"A causa del ruido del vehículo en marcha varios de los moradores de la vivienda se despertaron" percatándose de lo sucedido. En ese momento, señala Fiscalía, el acusado sacó una pistola, que llegó a disparar "con clara intención de menoscabar la integridad física" de una de las personas de la casa "si bien el proyectil impactó a escasos centímetros por debajo de donde se encontraba el perjudicado adentrándose en los muros de la vivienda".

Hubo también un segundo disparo para tratar de evitar que lo alcanzasen llegando a impactar en el abdomen de uno de los residentes en la casa.

Cuando su mujer comenzó a gritar al ver a su marido malherido en el suelo, el acusado "aún con el arma en la mano se giró hacía ella y realizó un nuevo disparo contra ésta a una distancia de menos de tres metros y con clara intención de acabar con su vida, pero que no la alcanzó".

"Ella se parapetó detrás de otro vehículo allí aparcado mientras el acusado realizaba varios disparos más sin alcanzarla". No obstante, a continuación, agarró a la mujer por un brazo, la alzó contra su voluntad y forzándola a punta de pistola le gritó "métete en el coche y sácalo tú".

Otra de las habitantes de la casa se enfrentó al procesado, "abalanzándose sobre él, este la apartó y la empujó golpeándola en la cara con el arma, tirándola al suelo para después girar la pistola y apuntándole directamente a la cabeza a pocos centímetros de ella y con inequívoco ánimo de acabar con su vida percutir el gatillo del arma mientras le decía 'esto es porque tú te lo buscaste', si bien en ese momento la pistola se encasquilló y no se llegó a producir la detonación".

Con posteridad el resto de los habitantes de la casa se abalanzaron sobre el acusado, lo desarmaron, inmovilizaron y lo mantuvieron retenido hasta que agentes llegaron al lugar procediendo a su detención.

En concreto, el Ministerio Público pide para él por un delito de robo intentado dos años y nueve meses; multa por un delito leve de hurto; otros dos años y seis meses por tenencia de armas; y un año y nueve meses por coacciones. Por tres delitos de tentativa de homicidio, dos de ellos en concurrencia con lesiones, reclama, nueve años y nueve meses por cada uno.