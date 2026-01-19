Rueda, con Angrois presente en la memoria, traslada su pésame a las víctimas del accidente de Adamuz: "Estamos consternados"

Con las banderas a media hasta, el presidente gallego, Alfonso Rueda, y miembros de su equipo de Gobierno han mantenido la mañana de este lunes un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la entrada del edificio de Presidencia del complejo de San Caetano. Allí, en declaraciones a los medios, el titular del Ejecutivo autonómico trasladó el pésame a las víctimas y sus familiares y todo su apoyo a los heridos, y aseguró que, de ser necesario, Galicia aportaría medios, "igual que recibimos la oferta de ayuda en accidente de Anrgois".

"Todos estamos consternados desde ayer, cuando conocimos a media tarde el accidente que se produjo en Córdoba" y del que "conforme pasaban las horas" se iba conociendo su gravedad, aseguró Rueda. "En este momento siguen trabajando en las vías los servicios de emergencia", indicó, recordando que por ahora el número de víctimas ronda las 40 y que, aunque espera "que no suba este número", por "desgracia" es "posible".

Tras estas palabras, y en nombre de "todos los gallegos y gallegas", el mandatario autonómico trasladó todo su apoyo a las víctimas, a los heridos y a sus familiares. "Lógicamente, los gallegos tenemos que echar la vista atrás y recordar el accidente de Angrois del año 2013", en el que murieron 80 personas. "En aquel momento, recibimos la solidaridad y ayuda de muchísimas personas, sentimos su cariño y, por lo tanto, ahora queremos hacer lo mismo con las personas afectadas por el accidente de ayer. Habrá tiempo de saber las causas, pero en este momento", indicó, todavía se está trabajando en el lugar del siniestro, "buscando todavía posibles víctimas"; y es el momento" de trasladar nuestro apoyo, ofrecer toda nuestra ayuda, y agradecer a todo el mundo su trabajo".

A renglón seguido, hizo una mención especial a los vecinos de Adamuz, que desde el primer momento se volcaron en ayudar a las víctimas, igual que hicieron los vecinos de Angrois en su día, así como a los servicios de emergencia, al personal de atención psicológica y todos los cuerpos de seguridad que están trabajando "y demostrando una vez más su enorme profesionalidad en un momento tan duro como este".

Finalmente, cuestionado sobre si Galicia planea enviar medios para colaborar y ayudar a los efectivos desplegados en la zona, explicó que "si fuesen solicitados", e "igual que en su día [tras el accidente de Angrois] recibimos ofertas de ayuda", Galicia "por supuesto" que aportaría medios.