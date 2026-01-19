¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este lunes llegará un frente frío por el noroeste que se irá desplazando hacia el este de la comunidad con el avance de la jornada, según informa MeteoGalicia. Con esta situación, se esperan cielos nublados con chubascos tormentosos que, ocasionalmente vendrán acompañados de granizo.

Los termómetros se moverán en A Coruña entre los 8 grados de mínima y los 13 grados de máxima. El viento soplará moderado del noroeste durante el día y virará a componente sur por la noche. Hay aviso amarillo en el mar por mar combinada del noroeste con olas de cuatro a cinco metros.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: