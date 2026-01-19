¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Comienza la semana con la entrada de un frente frío que traerá chubascos
Este lunes llegará un frente frío por el noroeste que se irá desplazando hacia el este de la comunidad con el avance de la jornada, según informa MeteoGalicia. Con esta situación, se esperan cielos nublados con chubascos tormentosos que, ocasionalmente vendrán acompañados de granizo.
Los termómetros se moverán en A Coruña entre los 8 grados de mínima y los 13 grados de máxima. El viento soplará moderado del noroeste durante el día y virará a componente sur por la noche. Hay aviso amarillo en el mar por mar combinada del noroeste con olas de cuatro a cinco metros.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 8°C 13°C
- Lugo 1°C 9°C
- Vigo 6°C 13°C
- Ferrol 4°C 14°C
- Santiago 6°C 12°C
- Pontevedra 4°C 10°C
- Ourense 3°C 12°C
- Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa: espera una sentencia firme para echarlo
- Activada para este jueves una alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña
- El superjabalí gallego que pesa hasta 200 kilos: el ‘vakamulo’
- Rueda erige la “fórmula del PP en Galicia” como la que debe extenderse a toda España
- La Xunta abona esta semana la subida salarial a sus funcionarios
- La costa de A Coruña y Pontevedra, en alerta naranja por temporal
- La Galicia que obliga a caminar por el arcén