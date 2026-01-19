La Xunta pone en marcha la limpieza del monte en casi 2.000 hectáreas

Tras los incendios del verano pasado, los más graves de la historia reciente de Galicia, la Xunta pisa el acelerador en materia de prevención y avanza en la contratación de los trabajos de gestión de biomasa. Son, en total, 12 lotes que, con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros, permitirán actuar en todo el territorio gallego. El objetivo es claro: intervenir en más de 37.000 parcelas o, lo que es lo mismo, en 1.900 hectáreas, lo que sitúa el precio medio por hectárea en el entorno de los 3.000 euros.

Concretamente, este lunes, en el Consello de la Xunta —tras el que no hubo la habitual rueda de prensa, cancelada con motivo del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y sustituida por un minuto de silencio— se dio luz verde al inicio del procedimiento de contratación de 12 lotes de trabajos de gestión de biomasa en las franjas secundarias —los 50 metros que rodean los núcleos de población— en el marco del nuevo convenio firmado por la Medio Rural y la empresa pública Servicio Agrario Galego (Seaga). De ellos, cuatro lotes se destinarán a la provincia de Ourense, dos para Lugo, tres para A Coruña y otros tantos para Pontevedra.

A lo largo de este año, en todo caso, se sumarán más contrataciones con el objetivo de «apoyar a los municipios y a los propietarios» en el cumplimiento de su obligación de mantener en buen estado las franjas, ante lo que el Ejecutivo autonómico recuerda que tienen de plazo hasta el 31 de mayo. A partir de entonces, comenzarán las inspecciones.

276 parroquias priorizadas

En esta línea, desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que el número de parroquias priorizadas aumenta este año un 75%, hasta las 276, en parte debido a la virulencia de los fuegos del pasado agosto, que afectaron con especial gravedad a la provincia de Ourense. Se trata de núcleos de población situados en zonas con mayor riesgo de incendio, y en los que, por lo tanto, procede reforzar las actuaciones de prevención y limpieza. En estas zonas, los particulares pueden contratar la limpieza de sus fincas con Seaga, por un precio reducido de 420 euros por hectárea.

Del mismo modo, El Gobierno gallego recuerda que sigue vigente la posibilidad de que los concellos fuera de estas parroquias catalogadas como prioritarias soliciten a Seaga la limpieza de hasta 10 hectáreas por ayuntamiento y 12 kilómetros de vías municipales. De este modo, la Xunta avanza en los trabajos de prevención y limpieza del monte, con la vista puesta en llegar al verano con buena parte de las franjas de protección despejadas y anticiparse a situaciones tan graves como las vividas el año pasado.

Nuevas líneas de ayudas para reforestar tras la corta de madera

También este lunes, la Xunta acordó convocar nuevas ayudas para promover la reforestación productiva de coníferas y frondosas tras la corta de madera, que contará con un presupuesto cercano a los 8,5 millones de euros para 2026 y 2027. La finalidad es múltiple: por un lado, se busca fomentar una gestión forestal sostenible y promover, de este modo, la captura de carbono en los bosques gallegos; y por el otro, potenciar la producción de madera y su economía y luchar contra los incendios forestales.

De estas ayudas podrán beneficiarse propietarios forestales, comunidades de montes, agrupaciones forestales y silvicultores activos dados de alta en registro, y la convocatoria se publicará en el Diario Oficial de Galicia el próximo 29 de enero. Por su parte, las acciones subvencionables se estructuran en tres líneas: la reforestación productiva de coníferas (6,6 millones del presupuesto total), de frondosas (1,48 millones) y del chopo (400.000 euros).

En otro orden de cosas, y también con el objetivo de impulsar el sector forestal (declarado estratégico en 2024) la Xunta llevó este lunes al Consello el borrador del plan director de esta industria, que ahora será remitido a los agentes que participaron en su elaboración (desde asociaciones a empresas, pasando por universidades) para que hagan sus aportaciones como paso previo a su aprobación definitiva.