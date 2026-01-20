La Aemet activa el aviso rojo para mañana por olas de ocho a nueve metros en A Coruña

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este martes el aviso rojo -peligro extraordinario- por olas de ocho a nueve metros en A Coruña para las últimas horas de este miércoles.

La predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, indica que el aviso rojo afecta a la costa oeste y noroeste de A Coruña entre las 21.00 y las 23.59 de este miércoles por mar combinada del noroeste con olas de ocho a nueve metros y viento del noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Además, este miércoles hay aviso naranja -peligro importante- por olas de seis a ocho metros en Lugo y Pontevedra, de cinco a siete metros en Asturias y de cuatro a cinco metros en Cantabria, Mallorca y Menorca.

Esta situación se producirá por el paso de frentes atlánticos por el oeste peninsular, que se irán desplazando hacia el este, mientras la borrasca Harry avanzará alejándose por el Mediterráneo.

Borrasca Harry

Antes, el temporal por Harry llega este martes a su momento álgido con 19 provincias repartidas por 10 comunidades autónomas, además de Melilla, con avisos por mala mar, viento, lluvia, nieve o aludes.

Este martes hay aviso naranja -peligro importante- por olas máximas de 8 a 12 metros en Baleares, Barcelona, Girona y Tarragona.

Meteorología ha activado el aviso naranja por oleaje en A Coruña (olas de cuatro a siete metros), Pontevedra (cinco a seis), Melilla (tres a cinco) y Alicante, Castellón y Valencia (cuatro).

Además, Girona está bajo aviso naranja por lluvias torrenciales de al menos 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El resto de los avisos son de nivel amarillo -peligro bajo-, algunos por lluvias persistentes en zonas de A Coruña, Alicante, Barcelona, Castellón, Pontevedra, Tarragona, Teruel, Valencia y las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera.

Otros avisos amarillos se refieren a rachas fuertes de al menos 70 km/h en Alicante, Baleares, Barcelona, Girona, Granada, Málaga y Melilla, y mala mar en Asturias, Cantabria, Granada, Lugo, Málaga, Murcia y Vizcaya (olas de cuatro a cinco metros en las provincias cantábricas).

Con aviso amarillo por nieve están Castellón (10 centímetros en el interior norte), Girona (10 en el Pirineo), Teruel (10 en Gúdar y Maestrazgo), Barcelona (cinco en el prepirineo) y Lleida (5 en el valle de Arán y el Pirineo).

Además, hay aviso amarillo por riesgo de aludes en el prepirineo de Barcelona y el Pirineo gerundense, leridano y oscense.

Nubosidad

Por otro lado, la borrasca mediterránea Harry dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el tercio este peninsular y Baleares.

Las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes en Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña y este de Aragón, y podrían sobrepasar los 180 litros por metro cuadrado en puntos de Girona.

El paso de frentes atlánticos también llevará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia, Asturias y áreas aledañas, así como nubes al resto del Cantábrico y el tercio occidental peninsular. Es probable que las lluvias sean persistentes en el oeste de la comunidad gallega.

El sol brillará en el resto del país, salvo en el norte de Canarias, que tendrá nubes, si bien habrá nubes bajas matinales en la Meseta Norte y el este de la Sur.

Nevará en los sistemas montañosos del tercio norte peninsular y la Ibérica oriental, con una cota entre 1.000 y 1.200 metros; así como a entre 1.300 y 1.500 metros en los Pirineos. Se prevén acumulados significativos en la mitad este del área pirenaica y el extremo oriental de la Ibérica.