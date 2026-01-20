Cerca de 58.000 personas obtienen la discapacidad con el plan de agilización

Desde la puesta en marcha del Plan de agilización y simplifcación de los trámites de dependencia y discapacidad, en la comunidad gallega se ha reconocido la discapacidad a 57.582 personas y hay 28.737 nuevas personas con dependencia atendidas. Así se desprende del balance del primer año de aplicación de esta medida, el 2025, difundido ayer por la Xunta. Según destaca el Ejecutivo autonómico, el principal objetivo de esta medida no era otro que «atender a las personas de la forma más ágil posible», ante lo que destacan que en 2025 se resolvieron de forma favorable un 92,4% más de solicitudes, alcanzando las 86.319.

Estos datos, señalan desde la Xunta, ponen de manifiesto que las medidas de este plan «están funcionando correctamente», como la reducción de la burocracia para que únicamente con el documento de solicitud sea suficiente para iniciar el procedimiento o la valoración automática de las personas con grado III de dependencia reconocido.

Por todo ello, a lo largo de este año el Gobierno gallego reforzará el plan para continuar con el «tirón sin precedentes» que se está dando en la mejora de los servicios y prestaciones de dependencia y discapacidad. De hecho, el objetivo inicial marcado para este año es alcanzar la cifra de 100.000 personas con dependencia atendidas, que previsiblemente se superará, estando cerca de alcanzarse ya las 94.000.