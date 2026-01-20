Muere un matrimonio de edad avanzada en un accidente de tráfico en Antas de Ulla
En el suceso se han visto involucrados un camión y un turismo
E. P.
Dos personas, un matrimonio de edad avanzada, han fallecido este martes en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio lucense de Antas do Ulla. En el suceso, ocurrido esta misma tarde, se han visto involucrados un camión y un turismo.
El suceso ha tenido lugar en la N-640, en el kilómetro 138. Alrededor de las 16.45 horas un particular contactó con el servicio de emergencias para informar de la colisión. El alertante indicaba que en el interior del vehículo viajaban dos personas que, además, permanecían atrapadas en el interior.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Chantada, GES de Monterroso y Guardia Civil de Tráfico.
Además, se dio aviso al Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
Finalmente, han confirmado el fallecimiento de los dos ocupantes del turismo, un matrimonio de edad avanzada.
