La Tarjeta Bienvenida beneficia a 120.000 hogares desde 2016
Las familias reciben hasta 1.200 euros a lo largo del primer año de vida del niño
Desde su puesta en marcha en 2016, unas 120.000 familias se han beneficiado de la Tarxeta Benvida, una tarjeta monedero con la que los hogares en los que se produce un nacimiento, una adopción o un acogimiento permanente reciben, con carácter general, 1.200 euros.
Haciendo balance, la Xunta destaca el acogimiento de la posibilidad de solicitar la tarjeta a partir de las 21 semanas de gestación de la madre, vía que en 2025 emplearon el 65% de los solicitantes. Por todo ello, para este año se renueva la convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 31,9 millones. Durante el primer año de vida del niño, las familias reciben 1.200 euros, que se duplica para el tercer niño y se incrementa en un 25% para las que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. En familias vulnerables, la tarjeta puede extenderse hasta 4 años.
