¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

El litoral de A Coruña estará este martes en alerta naranja por olas que superarán los 5 metros de altura, mientras que también se espera aviso amarillo por fuertes lluvias. Los cielos estarán nubosos y las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con mínimas de 9 y máximas de 13 grados. El viento soplará de flojo en el interior y con rachas fuertes en el litoral.

Según recoge Meteogalicia, la alertará naranja por fenómenos costeros comenzará ya en el norte de la provincia a las 09.00 horas y estará activa hasta las 12.00 horas del miércoles, mientras que en el sur será de 21.00 a 03.00 horas. También el interior, suroeste y oeste de A Coruña estará en aviso amarillo por lluvias de más de 40 litros el metro cuadrado en 12 horas.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Xunta ha informado de la situación a ayuntamientos, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de Protección Civil, así como clubs náuticos, entre otros, y se ha suspendido la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: