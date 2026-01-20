¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Alerta naranja en el litoral este martes por olas de más de cinco metros y aviso por fuertes lluvias
El litoral de A Coruña estará este martes en alerta naranja por olas que superarán los 5 metros de altura, mientras que también se espera aviso amarillo por fuertes lluvias. Los cielos estarán nubosos y las temperaturas no experimentarán grandes cambios, con mínimas de 9 y máximas de 13 grados. El viento soplará de flojo en el interior y con rachas fuertes en el litoral.
Según recoge Meteogalicia, la alertará naranja por fenómenos costeros comenzará ya en el norte de la provincia a las 09.00 horas y estará activa hasta las 12.00 horas del miércoles, mientras que en el sur será de 21.00 a 03.00 horas. También el interior, suroeste y oeste de A Coruña estará en aviso amarillo por lluvias de más de 40 litros el metro cuadrado en 12 horas.
Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Xunta ha informado de la situación a ayuntamientos, diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de Protección Civil, así como clubs náuticos, entre otros, y se ha suspendido la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 9°C 13°C
- Lugo 2°C 9°C
- Vigo 8°C 13°C
- Ferrol 8°C 12°C
- Santiago 7°C 11°C
- Pontevedra 7°C 13°C
- Ourense 5°C 12°C
- Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa: espera una sentencia firme para echarlo
- Activada para este jueves una alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña
- El superjabalí gallego que pesa hasta 200 kilos: el ‘vakamulo’
- La Xunta abona esta semana la subida salarial a sus funcionarios
- La costa de A Coruña y Pontevedra, en alerta naranja por temporal
- La Galicia que obliga a caminar por el arcén
- Rescatada en A Capela una persona atrapada en un vehículo tras un accidente