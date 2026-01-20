Xunta y Fegamp ponen fin al conflicto por la financiación del Servizo de Axuda no Fogar

La Xunta y los concellos llegaron este martes a un acuerdo que pone fin al largo conflicto que mantenían sobre la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). El Gobierno gallego ha mejorado su última oferta e incrementará un 50% su aportación hasta el año 2028 para llegar a los 18 euros por hora.

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha aceptado la propuesta por el aumento que significa y también por la «urgencia económica» que están sufriendo los municipios a causa del coste que tienen que soportar por la prestación de la ayuda a domicilio de los dependientes. En todo caso, el BNG se ha desmarcado de la decisión por considerar insuficiente la oferta de la Xunta.

El acuerdo se produce después de que la pasada semana el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, anunciase que la ejecutiva del órgano municipalista se iba reunir precisamente este miércoles, 21 de enero, para decidir si llevaba a la Administración autonómica a la justicia por la «falta de financiación» del SAF.

En este contexto, las conversaciones entre la Xunta y la Fegamp se incrementaron en los últimos días hasta que se llegó al pacto, aunque solo refrendado por los representantes del PP y del PSOE.

La aportación subirá ya este año de los actuales 12 euros por hora a los 16, para ponerse en 17 en 2027 y llegar a los 18 en 2028. La anterior oferta se produjo en noviembre, cuando la Consellería de Política Social había ofrecido subir de 12 a 14 euros este año y alcanzar los 16 en 2028.

Pero fue rechazada de plano por la Fegamp, alegando que son los concellos los que tienen que asumir la mayor parte del coste del SAF, cuyo precio supera los 21 euros por hora

El órgano municipalista sostiene que ahora se «avanza hacia la solución del problema de financiación» con la creación de una comisión de evaluación de los nuevos precios en las futuras licitaciones del SAF, para una posible revisión de las aportaciones, y que la «sensible mejora» se acepta también debido a la «urgencia económica» de los concellos.

La Xunta considera que con la subida del 50% se «mejora considerablemente el anterior acuerdo, ya que en aquel momento la subida fue del 24%, pasando los de 9,7 euros por hora en 2020 a los 12 euros actuales.