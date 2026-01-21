Drones y puertas marcadas en Ames: ¿‘modus operandi’ de la Banda del Volvo?

Mientras la Guardia Civil sigue adelante con las investigaciones para dar con los autores de la oleada de robos registrada en concellos del área de Santiago —sobre todo, de la zona sur—, residentes en áreas del rural de Ames siguen empleando grupos de WhatsApp creados por asociaciones vecinales o culturales para mantenerse informados sobre cualquier movimiento sospechoso que detecten en sus respectivas zonas de residencia.

Tras los asaltos a viviendas de Ames, Teo, Vedra, Boqueixón, Trazo, Lalín y Silleda —en este último caso en dos pisos situados en un edificio del casco urbano— que se atribuyen a la llamada Banda del Volvo, residentes en Raíces y Bertamiráns aseguran haber detectado la presencia de pequeños drones volando a baja altura sobre los jardines traseros de viviendas de una urbanización.

Se trataría, según explican en un chat de WhatsApp, de una de las técnicas que estarían utilizando los delincuentes para determinar qué inmuebles están desocupados y con qué elementos de seguridad podrían contar. La utilización de estos dispositivos aéreos no tripulados también permitiría detectar alarmas visibles o la presencia de perros en las propiedades que están bajo vigilancia.

El hilo invisible

Pero, además, algunos vecinos confirman que los delincuentes parecen estar empleando el llamado método del hilo invisible, que consiste en colocar hilos de pegamento muy finos en las puertas de viviendas para comprobar, al cabo de 24 horas, si están intactos, lo que indicaría que la propiedad está vacía. Un modus operandi bastante habitual que se empleó, por ejemplo, en la oleada de robos que se produjo en pisos de Santiago en el verano de 2024.

Noticias relacionadas

En estos chats también se comparten avisos vecinales sobre vehículos vistos por la zona y que resultarían sospechosos por circular de forma errática, entre ellos una furgoneta blanca sin rotular.