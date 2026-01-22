La concejala de Fiestas de Vigo, investigada por el accidente del Saltamontes

La magistrada encargada de la instrucción del caso del accidente mortal de la atracción El Saltamontes, ocurrido en Vigo en el verano de 2024, ha citado a declarar en calidad de investigada a la concejala de Seguridad y Fiestas del Ayuntamiento de la ciudad, Patricia Rodríguez Calviño.

En la providencia, la jueza cita también como investigados al jefe de área de Seguridad y Movilidad del Concello, así como al perito que realizó la inspección o revisión anual de la atracción.

La práctica de esta diligencia está señalada para el 3 de febrero y los tres investigados declararán a las 10.30, a las 11.00 y a las 11.30 de la mañana, respectivamente.

Noticias relacionadas

El accidente mortal que costó la vida a Iván Castaño Hervella tuvo lugar en las fiestas de Matamá el 3 de agosto de 2024 y en la causa han sido imputados el propietario de la atracción y el que entonces era presidente de la comisión de fiestas local, Cristian González.