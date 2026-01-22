El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña

El Ministerio de Inclusión ha trasladado a la Fiscalía Provincial de A Coruña las presuntas irregularidades cometidas en unas oposiciones para administrativos de la Seguridad Social tras constatarse hechos que podían ser constitutivos de varios delitos.

El Ministerio de Inclusión inició un proceso interno tras conocer indicios que apuntaban a irregularidades en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social, celebrada el 13 de septiembre en A Coruña.

Según ha confirmado a EFE el Ministerio, como resultado de sus pesquisas -consistentes en entrevistas, análisis y revisión de los procedimientos y la documentación-, se constataron hechos que podían ser constitutivos de varios delitos, "que merecen una investigación con los recursos y medios necesarios, implicando a las autoridades que tengan mayores competencias para tal fin".

La investigación ya está en manos de la Fiscalía y la Policía Judicial, en tanto que el Ministerio de Inclusión ha quedado a la espera de las actuaciones y resoluciones del órgano competente.

El caso saltó a los medios de comunicación el pasado mes de noviembre tras publicarse las calificaciones y conocerse las impugnaciones presentadas por numerosos opositores, que elevaron sus quejas al Defensor del Pueblo.

En el escrito al Defensor, con fecha de 17 de noviembre, denunciaban que quienes se habían examinado en la sede de A Coruña estaban sobrerrepresentados entre las mejores calificaciones, lo que resultaba sospechoso estadísticamente.

De las 50 personas con mejores calificaciones, 25 habían hecho el examen en A Coruña, donde los opositores admitidos eran 4.086.

Madrid, con 15.392 admitidos, solo tenía 7 personas entre las 50 mejor calificadas, mientras que Valencia, con 8.233 admitidos, aportaba únicamente 3 personas.

De acuerdo con estos números, A Coruña tiene entre los mejor calificados una sobrerrepresentación de más de seis veces lo esperable, de acuerdo con el escrito al Defensor del Pueblo, en el que se apunta a que la línea proporcional del número de admitidos dejaría una estimación de entre 3 y 4 personas para A Coruña.

Asimismo, se señala como "inverosímil" que la nota media en A Coruña fuera de 68,41 puntos, frente a la banda de entre 58,5 y 61,25 puntos del resto de sedes de la oposición.

Noticias relacionadas

Por ello reclamaban verificar la custodia, elaboración y distribución del cuestionario utilizado en la sede de A Coruña, y que se adopten las medidas necesarias para garantizar la igualdad de los aspirantes, incluida la nulidad del ejercicio.