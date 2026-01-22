El gran eclipse del 12 de agosto será visible de forma total en 143 concellos de Galicia

Este año, el 12 de agosto, se producirá un evento astronómico histórico y raro para España, pues será el primer eclipse total de sol visible desde la península en más de un siglo, creando una oportunidad única para la observación científica y el turismo. A este fenómeno seguirán dos más, en 2027 y en 2028. El Gobierno central ha creado una comisión interministerial para coordinar las actuaciones relacionadas con ese trío de eclipses y la Xunta hizo lo mismo ayer, con un comité de nivel autonómico para planificar la seguridad y la movilidad en Galicia, pues se esperan miles de desplazamientos en el de este año para observar un episodio que la última vez que se produjo en la comunidad gallega fue en el siglo XVIII.

De hecho, el eclipse fue ayer el plato fuerte de la carta de presentación en Fitur (Madrid) de la oferta turística de Galicia para este año. La comunidad se vende como la «puerta de entrada», pues el fenómeno en España se comenzará a ver por Galicia al desplazarse la zona de penumbra de oeste a este, y se le considera «uno de los grandes acontecimientos con impacto turístico de 2026», según destacó en la feria el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.

59 concellos de A Coruña verán el eclipse total

El eclipse se verá de forma total en casi la mitad del territorio gallego (el 46% de la superficie). Serán 143 concellos en los se podrá observar como el disco solar se va a negro. Lugo es la provincia gallega con mayor presencia de la franja de totalidad, pues casi todo su territorio quedará oculto por la sombra que proyecta la luna y se podrá ver en 66 municipios. En A Coruña serán 59 los concellos en los que el eclipse será total, mientras que en Ourense se reducen a 15 y en Pontevedra solo serán 3. En estos concellos, la duración del fundido a negro durará entre los 9 segundos de Vilardevós (Ourense) y 1 minuto y 49 segundos en Ribadeo y Burela (Lugo).

En el resto de Galicia se podrá observar también el eclipse, aunque será ya parcial. El primer concello en el que se podrá ver como la luna interfiere con el sol será el de Cariño, a las 19.30 horas, mientras que el ayuntamiento en el que concluirá más tarde será el de A Guarda, a las 21.24 horas.

Entre uno y otro, el eclipse será visible con diferencias en su evolución que van desde unos poco segundos a varios minutos, en función de la ubicación geográfica del ayuntamiento.

Comisión gallega para el eclipse solar del 12 de agosto

Mientas Merelles presentaba en Madrid el eclipse como reclamo turístico, en Santiago se constituía la comisión interdepartamental que se encargará de coordinar todos los trabajos en relación con este fenómeno. «Se van a producir muchos desplazamientos de gente que va a querer ver un episodio que la última vez que se vio fue en el siglo XVIII», destacó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, al finalizar la primera reunión de la comisión junto a representantes de otras consellerías.

En este sentido, Galicia será un lugar privilegiado para observar el eclipse de este año, aunque ya no ocurrirá así en 2027 y 2028.

La comunidad competirá, por ejemplo, con Castilla y León en el reclamo del eclipse, pues la Junta también ofertó en Fitur su territorio como el «enclave idóneo» para apreciar el fenómeno solar.

Reclamos turísticos más allá de la astronomía

Sin embargo, la carta de presentación de la Xunta va más allá del eclipse, pues en la nueva temporada turística de Galicia se apuesta también por un clásico como es el Camino de Santiago y la oferta de vino y gastronomía, además del atractivo de los espacios naturales.

Otro punto fuerte es la declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial, una candidatura en la que trabajan conjuntamente la Xunta y el Gobierno central desde hace años. De hecho, ayer participaron en un acto conjunto el conselleiro de Cultura, José López, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

La evaluación final, para decidir si la Ribeira Sacra da el salto, será este mes de julio y tanto el conselleiro como el delegado consideran que se acude al examen «con las máximas garantías y la mejor estrategia posible».