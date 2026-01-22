Vueling refuerza su oferta este verano con 1,6 millones de asientos desde Galicia

Vueling programa 1,6 millones de asientos en Galicia para este verano, un 20% más. Para la temporada de verano 2026, ofrece 26 rutas desde Galicia. La aerolínea, que incorpora este verano un avión adicional en Santiago, inaugura nuevas rutas desde la ciudad a Marrakech (Marruecos), Ibiza y Jerez, y extiende durante todo el verano la conexión Santiago-Zúrich.

En concreto, ha reforzado las conexiones internacionales desde Santiago incorporando la ruta con Marrakech, con dos frecuencias semanales. Asimismo, destaca el crecimiento de la conexión con París-Orly, que llega a un vuelo diario, lo que representa un crecimiento de más del 40%.

La aerolínea mantiene y amplía la conexión, estrenada este invierno, con Zúrich durante la temporada alta, con hasta dos frecuencias semanales, reforzando la oferta internacional desde Galicia.

En el conjunto del país, reforzar sus operaciones en España con 1,4 millones de plazas adicionales, un incremento de más del 5% respecto al año anterior.

En conexiones nacionales, con origen y destino en España, el aumento será de más de 500.000 asientos, un 4 % más, hasta cerca de 11,7 millones de plazas, ha detallado este jueves Vueling en un comunicado.

Noticias relacionadas

En cuanto a las rutas internacionales, se incrementará en 900.000 asientos la oferta del verano pasado, especialmente en el corredor entre Francia y España, donde añade 260.000 asientos, un 8 % más.