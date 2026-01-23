Síguenos en redes sociales:

Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia

Alba Villar / Iñaki Abella / Bernabé-Amanda Castro / Rafa Vázquez / Carlos Castro (EP) / Alberto Sxenick (EFE) / Casteleiro / DGT / Estación de Manzaneda / A. B. / M. M. / G. C.

Ver galería >

La borrasca Ingrid atraviesa Galicia con fuerza y deja a su paso un temporal de lluvia, viento, frío y nieve que complica la jornada en buena parte de la comunidad. Con avisos meteorológicos activados en todo el territorio, la costa permanece en alerta roja por oleaje, mientras que el interior afronta una alerta naranja por nieve y bajas temperaturas en todo Ourense y en zonas del interior de Lugo y Pontevedra. En el litoral cantábrico, además, rige la alerta amarilla por viento.

La A6 a su paso por Cualedro

G. C.

Caída de un árbol en el Castro de Vigo

FDV

Cartel que prohíbe el paso de camiones por la autovía desde la altura de Ponteareas

Alba Villar

La A6 a su paso por As Nogais en Lugo

G. C.

Un coche de la Guardia Civil en la A-52 en el km 174 a la altura de Cualedro, Ourense.

G. C.

El colegio Pedrafita do Cebreiro cerrado tras la nevada caída sobre la ciudad

Carlos Castro / Europa Press

La Estación de Montaña de Manzaneda permanecerá cerrada al público durante la jornada de este viernes a consecuencia del fuerte viento registrado en la madrugada

Estación de Manzaneda

Oleaje en A Coruña

Casteleiro

La Estación de Montaña de Manzaneda permanecerá cerrada al público durante la jornada de este viernes a consecuencia del fuerte viento registrado en la madrugada

Estación de Manzaneda

Caída de una chapa sobre una portería en el campo de fútbol de Bamio en Vilagarcía

Cedida

Colectores rebosantes en Vilanova de Arousa

Iñaki Abella

Fincas anegadas junto al Umia en Meis

Iñaki Abella

Flotador de batea varado en la ensenada de Fefiñáns en Cambados

Iñaki Abella

Efectos del temporal en Pontevedra

Rafa Vázquez

Efectos del temporal en Pontevedra

Rafa Vázquez

Efectos del temporal en Pontevedra

Rafa Vázquez

Efectos del temporal en Pontevedra

Rafa Vázquez

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad

Carlos Castro / Europa Press

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad

Carlos Castro / Europa Press

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad

Carlos Castro / Europa Press

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad

Carlos Castro / Europa Press

La sierra de Candán en Forcarei nevada

Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada

Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada

Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada

Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada

Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada

Bernabé / Amanda Castro

Incidencias en Ourense

GES

Camiones parados en Sanabria, a las puertas de Galicia

OPZ

Parte del pantalán se desprendió del paseo del puerto en la playa de Aguete

FDV

Incidencias en O Grove esta madrugada

M. Méndez

Vista de las olas en el espigon de A Guarda, Galicia, en la madrugada de este jueves.

Alberto Sxenick / EFE

Imagen de la cámara de la DGT en la A52 en Padornelo

Cans

DGT

Alto do Confurco

DGT

Ponteareas

DGT

A Cañiza kilómetro 271

DGT

Desvío a la Plisan, en Salvaterra

DGT

Salida al túnel de O Folgoso (sentido Ourense)

DGT

A Cañiza kilómetro 270

DGT

Entrada al túnel de O Folgoso (sentido Ourense)

DGT

Erosa, en Ourense, kilómetro 132 de la A-52

DGT

Ribadavia

DGT

San Cibrao das Viñas

DGT

Xinzo de Limia

DGT

Verín

DGT

