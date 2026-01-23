Las incidencias de la borrasca Ingrid en Galicia Alba Villar / Iñaki Abella / Bernabé-Amanda Castro / Rafa Vázquez / Carlos Castro (EP) / Alberto Sxenick (EFE) / Casteleiro / DGT / Estación de Manzaneda / A. B. / M. M. / G. C. Actualizado: 23/01/2026 15:20 Ver galería > La borrasca Ingrid atraviesa Galicia con fuerza y deja a su paso un temporal de lluvia, viento, frío y nieve que complica la jornada en buena parte de la comunidad. Con avisos meteorológicos activados en todo el territorio, la costa permanece en alerta roja por oleaje, mientras que el interior afronta una alerta naranja por nieve y bajas temperaturas en todo Ourense y en zonas del interior de Lugo y Pontevedra. En el litoral cantábrico, además, rige la alerta amarilla por viento.

La A6 a su paso por Cualedro G. C.

Caída de un árbol en el Castro de Vigo FDV

Cartel que prohíbe el paso de camiones por la autovía desde la altura de Ponteareas Alba Villar

La A6 a su paso por As Nogais en Lugo G. C.

Un coche de la Guardia Civil en la A-52 en el km 174 a la altura de Cualedro, Ourense. G. C.

El colegio Pedrafita do Cebreiro cerrado tras la nevada caída sobre la ciudad Carlos Castro / Europa Press

La Estación de Montaña de Manzaneda permanecerá cerrada al público durante la jornada de este viernes a consecuencia del fuerte viento registrado en la madrugada Estación de Manzaneda

Oleaje en A Coruña Casteleiro

La Estación de Montaña de Manzaneda permanecerá cerrada al público durante la jornada de este viernes a consecuencia del fuerte viento registrado en la madrugada Estación de Manzaneda

Caída de una chapa sobre una portería en el campo de fútbol de Bamio en Vilagarcía Cedida

Colectores rebosantes en Vilanova de Arousa Iñaki Abella

Fincas anegadas junto al Umia en Meis Iñaki Abella

Flotador de batea varado en la ensenada de Fefiñáns en Cambados Iñaki Abella

Efectos del temporal en Pontevedra Rafa Vázquez

Efectos del temporal en Pontevedra Rafa Vázquez

Efectos del temporal en Pontevedra Rafa Vázquez

Efectos del temporal en Pontevedra Rafa Vázquez

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad Carlos Castro / Europa Press

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad Carlos Castro / Europa Press

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad Carlos Castro / Europa Press

Vista de Pedrafita do Cebreiro tras la nevada caída sobre la localidad Carlos Castro / Europa Press

La sierra de Candán en Forcarei nevada Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada Bernabé / Amanda Castro

La sierra de Candán en Forcarei nevada Bernabé / Amanda Castro

Incidencias en Ourense GES

Camiones parados en Sanabria, a las puertas de Galicia OPZ

Parte del pantalán se desprendió del paseo del puerto en la playa de Aguete FDV

Incidencias en O Grove esta madrugada M. Méndez

Vista de las olas en el espigon de A Guarda, Galicia, en la madrugada de este jueves. Alberto Sxenick / EFE

Imagen de la cámara de la DGT en la A52 en Padornelo

Cans DGT

Alto do Confurco DGT

Ponteareas DGT

A Cañiza kilómetro 271 DGT

Desvío a la Plisan, en Salvaterra DGT

Salida al túnel de O Folgoso (sentido Ourense) DGT

A Cañiza kilómetro 270 DGT

Entrada al túnel de O Folgoso (sentido Ourense) DGT

Erosa, en Ourense, kilómetro 132 de la A-52 DGT

Ribadavia DGT

San Cibrao das Viñas DGT

Xinzo de Limia DGT