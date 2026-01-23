Más de 800 camiones retenidos, 61.000 niños sin clase y vuelos afectados por el temporal

Más de 800 camiones retenidos en accesos a Galicia por la A-6 y la A-52 tras las restricciones de la DGT, temor al desabastecimiento de los supermercados, vuelos desviados por las fuertes rachas de viento, más de 61.000 escolares sin clase, carreteras de la red principal en nivel rojo por la nieve, circulación ferroviaria interrumpida y recorridos que tuvieron que hacerse en taxis y olas de hasta 11 metros… Son algunas de las consecuencias que deja la borrasca Ingrid, que este viernes tiñó de alertas toda Galicia y que se ha convertido en el temporal más duro de todo el invierno y uno de los más intensos de los últimos años.

Por la noche, miles de gallegos se despertaron sobresaltados por el viento y la lluvia, pero sobre todo por el estruendo de la tormenta eléctrica con un rugir de truenos, rayos y relámpagos que parecía no tener fin.

La A6 a su paso por Cualedro / G. C.

Rayos y vientos huracanados

Fueron más de 700 los rayos que cayeron en tierra —en total más de 1.500—, con la provincia de A Coruña como la más afectada con más del 60% de las descargas en Galicia. Las rachas de viento superaron los 160 kilómetros por hora (la máxima llegó a los 165,5 km/h en Cedeira a las 05:30 horas, seguida de los 147,9 en Viveiro y 147,7 en Carballeda) y las temperaturas mínimas llegaron a 6,1 grados bajo cero (Manzaneda), según datos de MeteoGalicia.

RAC

Más de 250 incidencias

En apenas ocho horas, las de mayor intensidad del temporal, se registraron más de un centenar de incidencias en toda la comunidad: árboles caídos, carreteras cortadas, vuelos desviados y líneas ferroviarias interrumpidas que convirtieron el arranque el día en una carrera de obstáculos en todo el mapa gallego. A primera hora de la tarde eran 264 las incidencias registradas.

Borrasca Ingrid en A Coruña / Casteleiro

Niños sin clase

La cota de nieve se situó este viernes en los 600 metros, pero hacia el final del día cayó a los 400. Solo los ayuntamientos costeros se libraron del aviso por nevadas. La alerta naranja alcanzó al resto del territorio gallego (con la excepción de nivel amarillo en el interior de A Coruña). Ante esta situación, la Xunta acordó la suspensión de las clases y el transporte escolar en 160 concellos (los 92 de la provincia de Ourense, 27 de Lugo centro, 14 de la montaña de Lubo, 11 de Lugo sur y 16 del interior de Pontevedra). En consecuencia, 61.000 escolares de 428 centros no pudieron acudir clase, lo que supone el 22% de los alumnos de Galicia.

Vuelos afectados

El noroeste de la provincia de A Coruña y la zona de A Mariña pasaron toda la madrugada y la primera hora de la mañana en alerta por viento. Tal fue la intensidad de las rachas que llegaron a superar los 160 km/h en Cedeira y los 1405km/h en algunos puntos de la provincia de Lugo. El fuerte vendaval también tuvo consecuencias en los aeropuertos, obligando este viernes a cancelar un vuelo en Vigo, el de primera hora de la mañana de Iberia con destino Madrid. Durante la jornada anterior el viento había provocado el desvío de cinco vuelos, tres de ellos en Vigo (con origen Tenerife, Madrid y Barcelona) y dos en A Coruña (ambos con origen Madrid), según confirmaron desde Aena a este periódico. Un avión que realizaba el trayecto entre Madrid y A Coruña tuvo que efectuar dos intentos de aterrizaje en Alvedro, pero no fue necesario desviar ningún vuelo.

Camiones de transportistas de Galicia retenidos ayer en la Bañeza (León) por la prohibición de circulación decretada por la DGT. / LOC

Restricciones a camiones

Ante las alertas por nieve, la DGT dictó el viernes la prohibición de la circulación de camiones hasta nuevo aviso en toda la A-52 en Ourense (desde Rionegro Puente, Zamora, hasta Ponteareas), N-541 desde Barbantes a Cerdedo AP-53 desde Santiago a Dozón y AG53 desde Ourense a Dozón, N-525 completa y N-120 desde Burgos a Ponteareas (afecta también a toda la provincia de Ourense). El departamento que dirige Pere Navarro sigue las previsiones meteorológicas para determinar cuándo levantará el veto. Las restricciones de la DGT dejaron bloqueados este viernes a más de 400 camiones y vehículos pesados en las salidas y entradas a Galicia en Zamora.

Quejas de los transportistas

La Federación Gallega de Transportes (Fegratramer) denunció este viernes la decisión «incomprensible» de la DGT de prohibir la circulación de camiones por la A 6 y la A 52, obligando a los conductores a detenerse en áreas sin servicios básicos, pese a que ambas vías —aseguran—se encuentran limpias y sin nieve. La patronal reclama a Tráfico que retire unas restricciones que considera injustificadas y ha solicitado la mediación de la Dirección Xeral de Mobilidade para restablecer cuanto antes la actividad normal del transporte.

Una persona pasea a su perro en O Cebreiro (Lugo). / Eliseo Trigo

Provisiones de supermercados

Las cadenas de supermercados, agrupadas en Asedas, manifestaron este viernes su preocupación por las restricciones «preventivas» impuestas por la DGT a la circulación de camiones, una medida que consideran «desproporcionada» y que ya ha provocado importantes problemas en el transporte de alimentos y productos esenciales. La patronal urge a priorizar la limpieza de las vías y la circulación de camiones de primera necesidad, al tiempo que llama a la calma y asegura que no hay riesgo de desabastecimiento.

Un hombre retira la nieve de su coche en Ourense. / Brais Lorenzo.

Carreteras en alerta

La Guardia Civil activo este viernes la alerta roja en circulación, lo que obliga a usar cadenas y circular a menos de 30 kilómetros por hora, en la A-52 —entre los puntos kilométricos (pk) 112 a 155— y la N-525 —del pk 115 a 155— a su paso por los municipios de A Mezquita, A Gudiña, Riós y Vilardevós. El nivel amarillo afecta a la A-52 en Verín, Monterrei, Trasmirás, Xinzo, Sandiás y Allariz, así como en la N-525 en estos municipios. El nivel también afectó a la OU-536 —del pk 24 al 33, y del 58 al 61— en Xunqueira, Maceda, Montederramo y San Xoán de Río, así como en la OU-533 en A Gudiña, Viana y O Bolo, y en la A-52 Ribadavia, embolsando camiones y articulados.

Circulación ferroviaria

La caída de un árbol provocó la interrupción del servicio ferroviario entre Baamonde y Rábade (Lugo). Como consecuencia se vieron afectadas las conexiones Lugo-A Coruña/Ferrol. Los pasajeros del Media Distancia de la tarde entre Ferrol y A Coruña fueron informados de que el desplazamiento se realizaría en taxis.

Previsiones

Ante las alertas que siguen activas este sábado en Galicia, la Real Federación de Fútbol decretó la suspensión de toda la jornada (fútbol y fútbol sala) en toda la comunidad. El aviso por nieve se mantendrá, aunque ya será de nivel amarillo en la mayoría del territorio, con la salvedad de las montañas de Lugo y Ourense, que siguen en naranja. La costa continuará en alerta roja por oleaje, salvo A Mariña, en naranja. Los avisos para mañana se limitarán al mar (nivel naranja) y en tierra solo serán por viento en el noroeste de A Coruña y A Mariña (amarillo).