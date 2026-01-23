Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Advierten de posibles faltas de suministro a supermercados en Galicia por las restricciones ante el temporal

La asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc alerta de que muchos establecimientos "pueden quedarse sin suministro de producto fresco en las próximas horas"

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

EFE

La asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc ha advertido sobre las limitaciones de suministro que pueden sufrir las zonas afectadas por las restricciones de circulación de la DGT a causa de la borrasca Ingrid, especialmente supermercados y grandes superficies en Galicia.

Según ha informado este lunes la compañía en un comunicado, la medida impuesta por la DGT durante el temporal a los vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (MMA) puede provocar que "muchos establecimientos de la zona de Galicia se queden sin suministro de producto fresco en las próximas horas".

La interrupción, que afecta directamente al suministro de mercancías perecederas y productos de primera necesidad, se mantendrá hasta que la DGT, en función de la evolución de la borrasca, levante el limite impuesto.

Así, Aecoc ha instado a las administraciones competentes a "coordinar soluciones operativas que permitan recuperar la movilidad y el suministro de bienes esenciales en cuanto las condiciones meteorológicas y de la vía lo permitan".

