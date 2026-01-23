Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia: «Es una borrasca excepcional por su rapidez e intensidad»

Una borrasca «excepcional» por rapidez e intensidad rirrupció ayer con fuerza en Galicia, dejando uno de los temporales más duros de los últimos años, tal y como reconoce el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia. Francisco Infante analiza por qué este episodio presenta rasgos de ciclogénesis explosiva y qué papel juega —o no— el cambio climático en su formación. También aborda las carencias en infraestructuras meteorológicas y la necesidad de reforzar los sistemas de observación para anticipar mejor estos fenómenos. Aanza que el radar para predicción de precipicatciones en Galicia que lelva tres años en obras, empezará a funcionar en febrero o marzo.

Este es el temporal más duro del invierno, pero ¿supera a los de años anteriores?

Es complicado hacer un análisis a largo plazo. No contamos con un listado de los temporales más fuertes, sino de los efectos más importantes. Una cosa son las características del temporal y otra, su impacto. El invierno pasado fue bastante suave. Podemos decir que esta borrasca es de las más duras de los últimos años en Galicia.

¿Qué ha provocado este temporal? ¿Se trata de una borrasca profunda, un río atmosférico u otro fenómeno?

Es una borrasca muy profunda, con una evolución muy rápida. Durante su formación presenta características de ciclogénesis explosiva, porque se intensifica en muy poco tiempo. En solo 24 horas hubo una caída de presión muy grande. Además, evolucionó con mucha rapidez: comenzó en Terranova y en día y medio ya la teníamos sobre nosotros.

¿Es un episodio habitual para esta época del año o tiene características excepcionales?

-Si por excepcional entendemos algo inusual o infrecuente, sí, lo es. Ha habido temporales más potentes; si miramos atrás, está el caso de Klaus, en 2009.

¿Se relaciona este tipo de temporales con patrones más amplios como el cambio climático?

Habría que hacer un estudio de atribución para determinar si este fenómeno habría sido igual sin los efectos del cambio climático o si, por el contrario, estos lo agravan. Un temporal de estas características no tiene por qué responder al cambio climático, ya que se producen con cierta frecuencia.

¿Se prevé que este tipo de temporales sean más frecuentes o intensos en los próximos años?

El cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de los fenómenos adversos: frío, lluvias, nieve; y también olas de calor.

¿Qué mejoras o inversiones considera necesarias para mejorar la capacidad de predicción y alerta en Galicia?

Hay que encontrar un equilibrio entre lo que nos gustaría tener y lo que podemos. El radar meteorológico de Aemet lleva tres años en obras. Es una infraestructura importante que aporta información sobre precipitaciones —lluvia o nieve— y también datos de viento con bastante resolución. Estaba previsto que empezara a operar en enero, pero el mal tiempo, con temporal tras temporal, impidió avanzar. Esperamos que pueda empezar a funcionar en febrero o marzo.

¿Dónde cree que es prioritario reforzar esos medios de control?

Cuantos más medios y estaciones de observación, mejor. En el mar es más difícil hacer seguimiento porque depende de boyas y satélites. Se puede mejorar, aunque también es cierto que hoy contamos con medios infinitamente mejores que hace veinte años.