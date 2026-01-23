Un camionero atrapado a las puertas de Galicia: «Estamos entre la resignación y el cabreo porque queremos llegar a casa»

La borrasca Ingrid ha dejado a cientos de camioneros a las puertas de Galicia y con la mercancía sin poder llegar a destino. Es el caso del gallego Tomás Salgueiro, que lleva todo el día atrapado en el Polígono de Villadangos del Páramo, en León, a solo 120 kilómetros de Galicia. Tras pasar la noche en este punto se disponía a salir por la mañana temprano para llegar en torno a mediodía a Silleda, su lugar de destino, a donde transporta material para piensos, pero se topó con la Guardia Civil y la orden de que los camiones de más de 7.500 kilos no podían circular por la N-120. "Pero no tenemos nieve ninguna desde la mañana, la carretera solo está mojada", lamenta extrañado.

En este polígono cerca de la frontera con Galicia hay en torno a 40 camioneros con destino a Galicia parados. "Pasamos el tiempo como podemos, algunos estamos de conversación, otros se han ido a dormir la siesta...", explica Tomás, natural de Silleda. Este camionero salió el jueves de Tarragona con destino a Galicia. Su intención ya era hacer noche en este punto del camino en el que ahora se encuentra retenido y salir a la mañana temprano hacia Silleda. Además, le tocaban ahora sus 45 horas de descanso semanales. "Si no nos dejan salir tendré que pasarme aquí el fin de semana porque no puedo coger el camión", lamenta.

Pese a las advertencias de las autoridades sobre el temporal, a Tomás no le asusta el frío ni la nieve. "He conducido en peores condiciones", explica. Duerme en la cabina de su vehículo, que está calefactada y funciona aunque el motor esté apagado. Le sorprende que se haya prohibido la circulación de camiones, aunque reconoce que esto ya le ocurrió en otros países. "En España es la primera vez pero en Francia ya nos pasó, aunque los cortes fueron de solo cuatro o cinco horas, no tanto como aquí", explica.

Consecuencias

En su opinión, cree que se "han excedido un poco" cortando el tráfico. "Lo vivimos entre la resignación y el cabreo porque esto sucede a golpe de viernes, nos queremos ir para casa y no podemos", explica.

En su caso la demora en la entrega de la mercancía no le supondrá ningún problema ni habrá penalizaciones. Aunque los clientes lo están llamando para preguntarle por el retraso, explica que "se trata de una causa de fuerza mayor".

Sin embargo, advierte que para otros compañeros cerrar los accesos a Galicia sí que les puede perjudicar, sobre todo a aquellos que transportan frescos. "Para ellos esto es más complicado porque se les puede echar a perder la mercancía: se puede estropear o se les puede mojar", aclara.

De hecho, una empresa de transportes de Benavente (Zamora) denuncia el exceso de celo en las restricciones a los vehículos de gran tonelaje por el temporal de nieve y pone el ejemplo de un camión cisterna con una carga perecedera de leche que primero ha sido desviado de su ruta más de 200 kilómetros y ahora está parado sin que nieve en su ruta. Avisan que la leche de la carga puede estropearse, porque está aún sin tratar.

Para Tomás el principal trastorno es que tendrá que pasar el fin de semana, que le tocaba descansar, fuera de su casa. "Si no hubieran cortado el tráfico la mercancía estaría entregada a mediodía y yo ya estaría libre", explica sentado en un restaurante del polígono en el que intenta pasar el rato mientras charla con otros compañeros que están en la misma situación.

A pocos metros en una rotonda está la Guardia Civil, que es la que está advirtiendo de la prohibición de circular. "Por la mañana las condiciones de la carretera eran buenas, pero nos dijeron que por una orden estatal los camiones de gran tonelaje no podíamos pasar", explica. Según le han informado, la previsión es que la restricción continuará vigente al menos hasta las doce de la noche. "Solo a algunos camioneros de León, que estaban a poca distancia de sus casas, les han permitido salir", cuenta Tomás. De hecho, matiza que si quisieran sí podrían continuar camino, pero se exponen a una denuncia que les puede acarrear una sanción importante. Además de que si les ocurre algo la responsabilidad recaería sobre ellos.

En las áreas de descanso de Zamora, según datos de Tráfico, hay al menos otros 850 camioneros atrapados.