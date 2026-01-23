La DGT cierra el tráfico a camiones en carreteras entre Galicia y la Meseta

Galicia vive desde esta madrugada el episodio invernal más complicado de lo que va de temporada. La llegada de la borrasca Ingrid, un episodio meteorológico que trae nevadas generalizadas, fuertes vientos, lluvias persistentes y un acusado descenso de las temperaturas está previsto que complique mucho el tráfico en las carreteras de toda la comunidad. Tanto es así que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha prohibido desde las 00.00 horas de hoy y hasta nuevo aviso la circulación de camiones en las principales carreteras nacionales y autovías que unen la Meseta con Galicia debido a la nieve.

La restricción afecta a toda la autovía A-52 en desde Rionegro Puente (Zamora) hasta Ponteareas, la AP-53 desde Santiago a Dozón, la AG-53 desde Ourense a Dozón, la N-120 desde Burgos a Ponteareas, la N-525 completa desde Benavente a Santiago y la N-541 desde la localidad ourensana de Barbantes a la pontevedresa de Cerdedo-Cotobade. Esta resolución de la DGT afecta a los vehículos de mercancías —cargados o no— de más de 7.500 kilos de masa máxima autorizada, con el fin de garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia. La duración del cierre viario a los camiones se acordará en función de la evolución del temporal, por lo que desde Tráfico recomiendan que se esté atento a su página web www.dgt.es.

Según la previsión meteorológica, la nieve podría llegar a verse en cotas de hasta los 400 metros, por lo que podría afectar a la capital ourensana y numerosas localidades de la zona interior de Galicia, en las que Ingrid deja avisos naranjas y amarillos, según la AEMET y MeteoGalicia.

Ante esta situación desde Tráfico recomiendan a los conductores particulares que eviten los desplazamientos en coche que no sean imprescindibles por las zonas en las que hay previsión de nevadas y adoptar medidas de precaución como llevar instalados neumáticos de invierno o disponer de cadenas en los vehículos.

Ante este escenario, la Comisión Escolar de Alertas ha acordado la suspensión de las clases y del transporte escolar durante toda la jornada de hoy en todas las zonas de la provincia de Ourense, una medida que también se extiende a áreas de Lugo y al interior de la provincia de Pontevedra. En total afecta a 160 de los 313 concellos gallegos. También permanecerán cerradas las escuelas infantiles y tampoco abrirán las puertas el campus ourensano.

Uno de los aspectos más excepcionales del temporal será su impacto en el área del Miño. La AEMET ha activado el aviso amarillo para esta zona climática, con acumulaciones previstas de hasta 4 centímetros en 24 horas.