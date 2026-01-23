Los ganaderos de Lugo retiran sus tractores de la protesta
Europa acordó emitir el acuerdo de Mercosur al TJUE, lo que lo retrasará su ratificación
REDACCIÓN
Los ganaderos de Lugo que mantenían activa la protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur tomaron la decisión de retirar las decenas de tractores que ocupaban uno de los carriles de la Ronda da Muralla después de conocer el resultado de la votación del Parlamento Europeo. El veredicto llegó al mediodía: por un estrecho margen se aprobó remitir el texto al Tribunal de Justicia Europeo, lo que retrasará su ratificación hasta que haya un veredicto sobre si es o no compatible con el derecho comunitario.
En cambio, los ganaderos de Ourense decidieron por «unanimidad» mantener la tractorada hasta que puedan tener una reunión con algún cargo del Ministerio de Agricultura, puesto que, aunque valoran «positivamente» la noticia, el subdelegado del Gobierno en Ourense se comprometió a ello.
- Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa: espera una sentencia firme para echarlo
- Activada para este jueves una alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña
- La Aemet activa el aviso rojo para mañana por olas de ocho a nueve metros en A Coruña
- Muere un matrimonio de edad avanzada en un accidente de tráfico en Antas de Ulla
- El superjabalí gallego que pesa hasta 200 kilos: el ‘vakamulo’
- Pandolo', acusado de tres intentos de homicidio en Ordes, en el último día de juicio: 'No he querido matar a nadie
- Rescatada en A Capela una persona atrapada en un vehículo tras un accidente