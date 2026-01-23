Los ganaderos de Lugo retiran sus tractores de la protesta

Los ganaderos de Lugo que mantenían activa la protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur tomaron la decisión de retirar las decenas de tractores que ocupaban uno de los carriles de la Ronda da Muralla después de conocer el resultado de la votación del Parlamento Europeo. El veredicto llegó al mediodía: por un estrecho margen se aprobó remitir el texto al Tribunal de Justicia Europeo, lo que retrasará su ratificación hasta que haya un veredicto sobre si es o no compatible con el derecho comunitario.

En cambio, los ganaderos de Ourense decidieron por «unanimidad» mantener la tractorada hasta que puedan tener una reunión con algún cargo del Ministerio de Agricultura, puesto que, aunque valoran «positivamente» la noticia, el subdelegado del Gobierno en Ourense se comprometió a ello.