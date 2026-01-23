Los médicos convocan un paro indefinido para reclamar un Estatuto propio

Los médicos de todo el país vuelven a convocar nuevas jornadas de huelga, que se prolongarán durante cinco meses. Desde el 16 de febrero hasta el 19 de junio el comité de huelga estatal, formado por diversas organizaciones sindicales —entre las que se encuentran los gallegos Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’Mega) y el Sindicato Médico de Galicia (Simega)—, desarrollará una huelga nacional indefinida durante una semana al mes hasta la llegada del verano. El fin sigue siendo el mismo que hasta ahora: obtener un Estatuto propio que recoja las particularidades de médicos y facultativos.

Según detalló ayer la Confederación Española de Sindicatos Médicos, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, en lo que han calificado como una «primera etapa» de movilizaciones conjuntas.

Como inicio de estas protestas, los sindicatos han anunciado una manifestación unitaria el sábado 14 de febrero en Madrid. A ella están llamados los profesionales de todas las autonomías, con el objetivo de visibilizar «de forma unánime» su «rechazo a la norma ministerial» y demandar una regulación apropiada para sus «especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral». Los sindicatos reiteraron, además, que mantienen su mano tendida al diálogo con Sanidad.