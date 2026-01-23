Oliver Laxe asegura en Fitur que no podría hacer lo que hace «si no es por Galicia»

El director de cine Oliver Laxe, cuya película 'Sirat' acumula dos nominaciones a los premios Óscar; la cómica Carolina Iglesias, conocida como 'Percebes y Grelos' y presentadora del pódcast 'Estirando el chicle'; y la reportera y presentadora de televisión Patricia Pardo fueron las personas elegidas por la Xunta para presentar este viernes en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) la campaña turística de la comunidad para este año 'Galicia calidade'.

Entre otras cuestiones, Laxe e Iglesias mantuvieron una mesa coloquio en la que hablaron de cómo sus raíces gallegas impactan en su carrera profesional, ante lo que el cineasta aseguró que no podría hacer lo que hace si no fuese por la comunidad. Para él, dijo, Galicia es «raíz, paz, equilibrio y armonía».

Por su parte, la encargada de dirigir el acto fue Pardo, que elogió la campaña 'Galicia Calidade', agradeciendo a la Xunta en convertirlo «en una marca de país», invitando a los turistas a acudir a la región y enumerando diversas anécdotas. «El orgullo gallego no es excluyente, queremos presumir de nuestra tierra, pero abrirla al mundo», proclamó.

Para todos ellos el presidente gallego, Alfonso Rueda, tuvo unas palabras de agradecimiento en su discurso de presentación, poniendo en valor lo que hacen cada día por la comunidad a través de su trabajo. «Gracias a Patricia, que defiende y predica Galicia y lo tiene clarísimo en televisión, todos los días»; «gracias por supuesto a Carolina, que teniendo la difusión enorme que ella tiene nunca pierde esa esencia que para nosotros es tan importante»; y «gracias a Oliver», concluyó, a quien deseó «toda la suerte del mundo» y cuya película, dijo, es «un ejemplo perfecto de lo que queremos transmitir, de las cosas hechas con cariño, con esencia, con raíces y que dejan huella».