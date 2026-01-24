Más de 550 incidencias acumuladas en Galicia por la borrasca 'Ingrid'

La borrasca 'Ingrid' prometía ser el temporal más duro en Galicia en lo que va de invierno y no está defraudando dentro de esas expectativas. Entre los días 23 y lo que va del 24 de enero, el 112 Galicia registró un total de 552 incidencias relacionadas con la meteorología adversa.

En la madrugada pasada hubo un total de 29 incidencias en un contexto marcado por avisos naranjas por nieve en distintas zonas del interior de Galicia, así como avisos naranjas y rojos en el litoral gallego. De ellas, 22 estuvieron directamente relacionadas con problemas en la circulación derivados de la nieve, el granizo o el hielo.

La mayor parte de las incidencias gestionadas estuvieron relacionadas con la presencia de árboles y ramas en las carreteras, con un total de 176 avisos. Otras 139 tuvieron que ver con incidencias en la circulación provocadas por la nieve, el granizo o la formación de placas de hielo, así como 70 con actuaciones de prevención de riesgos. También se registraron 57 por restos de cables y postes de la luz en las vías, 51 por restos de accidentes u objetos en la calzada y 18 por derribos.

182 en la provincia de A Coruña

El balance por provincias deja 198 incidencias registradas en Pontevedra, 182 en A Coruña, 101 en Ourense y 70 en Lugo. En cuanto a los concellos más afectados destacan Vigo con 31, Pontevedra con 23, Ferrol con 18, Narón con 14 o A Coruña, con 9.

Entre los sucesos más relevantes de las últimas horas, se produjo una salida de vía debido a la presencia de granizo en la calzada en Salcedo (Pontevedra) a las 22.15 horas. También en Tomeza (Pontevedra) un conductor perdió el control del vehículo en la A-57.

En Redondela (Pontevedra) hubo una salida de vía en la AP-9 a las 22.45 horas provocada por la granizada, así como en Portomarín (Lugo) un conductor perdió el control de su vehículo debido a la nieve.

Durante la madrugada en A Pobra do Caramiñal se produjeron dos salidas de vía como consecuencia de la intensa caída de granizo, una a las 00.20 horas en la AG-11 y otra a las 00.30 en la AC-305. Por último, a las 02.30 horas, en la N-525 a su paso por Piñor (Ourense), un vehículo no pudo continuar su marcha por la presencia de nieve en la calzada, acabando por colisionar contra el arcén al intentar retomar la circulación.

Todos estos accidentes no causaron daños personales.

Madrugada tranquila en A Coruña

En la ciudad de A Coruña la madrugada ha sido tranquila. La última salida de los Bomberos de su base de Agrela en las 24 horas fue para devolver las banderas del paseo marítimo a su estado habitual tras terminar los días de luto decretados por el accidente ferroviario de Adamuz. Tampoco la Policía Local registró ninguna incidencia durante la noche.