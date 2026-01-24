Hacienda plantea desvincular las entregas a cuenta de los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha planteado a las comunidades la posibilidad de desvincular las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, en el marco de la negociación para la reforma del sistema de financiación autonómica. De acuerdo con la información adelantada ayer por El País, Hacienda ha trasladado a las comunidades la posibilidad de incluir como un elemento más en la futura ley de financiación autonómica la posibilidad de desligar estos pagos anticipados de los Presupuestos.

La actualización de las entregas a cuenta en prórroga presupuestaria ya se ha hecho en varias ocasiones a través de reales decretos-ley, si bien la intención es asegurar su pago sin necesidad de recurrir a esta vía. La Administración General del Estado es la que recibe la entrada de ingresos correspondiente a los impuestos compartidos y las comunidades perciben unas entregas a cuenta precalculadas con independencia de si la recaudación va luego bien o va mal. Dos años después, se liquida el sistema con los ingresos reales.

Noticias relacionadas

Con la propuesta de reforma del Gobierno en cuanto al sistema de financiación, las comunidades podrán acogerse a un sistema de caja compartida donde los ingresos del IRPF llegarán de manera simultánea a las administraciones central y autonómica. Cada territorio comunicará su intención de participar en este sistema en la comisión mixta con el Estado por un tiempo de cinco años, y también habrá una negociación para que las liquidaciones se produzcan antes.