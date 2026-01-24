La joven detenida por yihadismo en Ferrol enviaba dinero para costear atentados
Según la Policía, poseía manuales para fabricar explosivos
REDACCIÓN
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó el viernes prisión provisional y sin fianza para una joven que fue detenida esta semana en Ferrol y a la que se atribuyen delitos de financiación del terrorismo yihadista, autoadoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo.
La joven detenida estaba «muy radicalizada» y tanto ella como otro detenido en la misma operación tenían manuales para hacer explosivos y enviaban dinero a grupos terroristas para financiar la lucha armada, según la Policía Nacional.
En la misma operación, desarrollada por la Policía Nacional, fue también arrestado un hombre en Cartagena (Murcia), lugar en el que reside habitualmente la joven, y que por su parte ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares, según fuentes jurídicas.
La investigación comenzó en febrero de 2025 cuando los agentes detectaron la presencia de una persona que divulgaba «todo tipo de material yihadista» y que además estaba haciendo acopio de manuales y materiales para poder hacer explosivos «que le eran proporcionados por miembros de la organización terrorista ubicados en Siria». Esta persona compartía dogmas con otro sujeto, junto al que enviaba dinero a grupos terroristas de zona de conflicto, «dejando patente su interés por financiar la causa armada».
