Los niños enfermos podrán ir a clase con avatares robóticos

La Xunta de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) trabajarán conjuntamente en el proyecto ‘Avatares’ para mejorar la atención educativa a alumnos con enfermedades crónicas o de larga duración mediante la utilización de avatares robóticos.

Según explican en un comunicado, con este proyecto, los estudiantes hospitalizados, a través de robots de tele-presencia, podrán seguir conectados a su grupo de clase y participar en las actividades y mantener el contacto con el profesorado y con sus compañeros.

De este modo, el proyecto Avatares es una propuesta pedagógica innovadora que facilita la inclusión educativa de este alumnado en la medida en que se mantiene el vínculo escolar y social, se evita el aislamiento emocional y académico y se facilita la reincorporación al centro educativo. En el caso de Galicia, la experiencia piloto se llevará a cabo este curso con alumnado de Educación Primaria del aula Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela.