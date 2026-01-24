Los niños enfermos podrán ir a clase con avatares robóticos
REDACCIÓN
La Xunta de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) trabajarán conjuntamente en el proyecto ‘Avatares’ para mejorar la atención educativa a alumnos con enfermedades crónicas o de larga duración mediante la utilización de avatares robóticos.
Según explican en un comunicado, con este proyecto, los estudiantes hospitalizados, a través de robots de tele-presencia, podrán seguir conectados a su grupo de clase y participar en las actividades y mantener el contacto con el profesorado y con sus compañeros.
De este modo, el proyecto Avatares es una propuesta pedagógica innovadora que facilita la inclusión educativa de este alumnado en la medida en que se mantiene el vínculo escolar y social, se evita el aislamiento emocional y académico y se facilita la reincorporación al centro educativo. En el caso de Galicia, la experiencia piloto se llevará a cabo este curso con alumnado de Educación Primaria del aula Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela.
- Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno
- Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero
- El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa: espera una sentencia firme para echarlo
- El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña
- La Aemet activa el aviso rojo para mañana por olas de ocho a nueve metros en A Coruña
- La DGT cierra el tráfico a camiones en carreteras entre Galicia y la Meseta
- Muere un matrimonio de edad avanzada en un accidente de tráfico en Antas de Ulla
- Caso Alvia: La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois