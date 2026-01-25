Alerta roja por lluvias: un aviso sin precedentes obliga a suspender las clases en más de 80 concellos de Pontevedra y Ourense

Galicia encara el inicio de semana bajo un nuevo episodio de meteorología adversa. Tras el paso de la borrasca Ingrid —que dejó avisos por nieve, fuertes rachas de viento y temporal costero— llega ahora Joseph, con lluvias muy intensas que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Amet) a activar un aviso rojo por precipitaciones en el interior de la provincia de Pontevedra para mañana lunes y también para el martes.

Debido a la alerta roja por lluvia, la Comisión Escolar de Alertas de la Xunta decidió suspender las clases y el transporte durante toda la jornada de mañana en más de 80 concellos: 16 del Interior de la provincia de Pontevedra y 67 de Ourense (12 del noroeste, 21 de la zona MIiño y 34 del sur).

Lista de los concellos de las provincias de Pontevedra y Ourense donde se suspenden las clases este lunes 26 de enero de 2026 Lista de los concellos de las provincias de Pontevedra y Ourense donde se suspenden las clases este lunes 26 de enero de 2026

Según la previsión del organismo, en estas zonas podrían acumularse más de 150 litros por metro cuadrado en 24 horas, y hasta 120 litros en solo 12 horas, cifras que suponen un riesgo extremo. La situación se agrava porque las lluvias caerán sobre terrenos ya saturados por las precipitaciones de los últimos días y el deshielo, lo que incrementa el peligro de crecidas en los ríos y posibles desbordamientos.

El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, confirmó a este periódico que no hay registros recientes de una alerta roja por lluvias en Galicia, lo que da una idea de la excepcionalidad del episodio.

En la provincia de Ourense, especialmente en los concellos limítrofes con Pontevedra y en la comarca de Baixa Limia, se activará un aviso naranja por acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado. En el resto de la comunidad, se mantendrá alerta amarilla por precipitaciones persistentes.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en áreas próximas a ríos, zonas inundables y carreteras secundarias. Protección Civil insiste en evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales ante la posibilidad de incidencias durante este episodio de lluvias intensas.

Fenómeno sin registros recientes

En Galicia, tierra acostumbrada a convivir con frentes atlánticos, temporales invernales y episodios de lluvia persistente, las alertas rojas por precipitaciones son, paradójicamente, uno de los fenómenos meteorológicos más excepcionales. A diferencia de lo que ocurre con los avisos por temporal marítimo, que sí han situado en numerosas ocasiones al litoral gallego en el nivel máximo de riesgo, no existen registros recientes de alertas rojas por lluvia emitidas por la Aemet o MeteoGalicia en los últimos años.

Las bases de datos muestran episodios reiterados de alerta roja por mar combinada, especialmente en A Costa da Morte y el noroeste de A Coruña, donde el oleaje ha alcanzado alturas superiores los 9 metros en temporales como los de este mes de enero o la borrasca Ingrid. Sin embargo, ninguno de estos avisos máximos estuvo motivado por lluvias, sino por el impacto del viento y el estado del mar.

La ausencia de alertas rojas por lluvia no implica que Galicia no haya sufrido episodios de precipitaciones extremas. De hecho, la comunidad ha registrado históricamente acumulaciones muy elevadas en cortos periodos de tiempo, con inundaciones locales y desbordamientos de ríos. Pero estos episodios, aunque significativos, no alcanzaron los umbrales establecidos para activar el nivel rojo, el más alto del sistema de avisos meteorológicos.