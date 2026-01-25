El Sergas inyecta 15 millones extra a la sanidad privada por el aumento de la actividad concertada

La demanda sanitaria aumenta: en Atención Primaria se tarda días en conseguir cita con el médico de familia, las urgencias están cada vez más saturadas y los quirófanos están a pleno rendimiento. A pesar de ello, la Consellería de Sanidade logró el año pasado rebajar la lista de espera quirúrgica y la de consultas. Y esta reducción ha ido paralela a un incremento del gasto de la actividad sanitaria concertada. Esto ha obligado a la Consellería de Sanidade a inyectar en la recta final del pasado año otros 15 millones de euros a la privada.

Así se recoge en las modificaciones presupuestarias correspondientes al mes de noviembre pasado. Se contempla una generación de crédito de 15,1 millones de euros para aumentar el presupuesto de los conciertos con entidades privadas.

«Es para la financiación del mayor gasto previsto derivado de la tramitación de expedientes que tienen por objeto la prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos», explican desde la Consellería de Sanidade.

Según aclaran, entre este tipo de gastos de la privada que requieren más financiación está la prestación de hemodiálisis, la terapia de insuficiencia respiratoria a domicilio y el transporte sanitario no urgente. Y además se incluye la actividad de los centros hospitalarios privados «que complementan la asistencia que presta el Sergas» debido a que «su gasto ha sido superior al presupuesto inicial previsto para esta finalidad por la mayor actividad realizada en ellos».

Evolución del gasto

Durante años la cuantía consignada en los Presupuestos de Galicia a la asistencia sanitaria con medios privados estuvo congelada, pero en 2024 experimentó un aumento de 13,2 millones. Y en 2025 se volvió a incrementar en 9,1 millones más hasta alcanzar la cifra de 245,8 millones de euros.

Sin embargo, a pesar de esta subida de los recursos destinados a la actividad concertada, el presupuesto se quedó corto y en noviembre el Sergas tuvo que ampliar las partidas en 15,1 millones de euros, lo que supone un 6 por ciento más de lo previsto.

Así, en conjunto, el gasto en la sanidad concertada el pasado año sumó más de 260 millones de euros, una cuantía que supera a todo el presupuesto anual de la Consellería de Mar o la de Facenda.

Y para este año 2026 la Xunta prevé en sus cuentas anuales gastar una cuantía similar a la del pasado año: 261,8 millones de euros.

La Consellería de Sanidade recurre a la privada para aligerar las listas de espera en la pública y prestar servicios específicos como la hemodiálisis o las terapias por insuficiencia respiratoria. Así, deriva a pacientes a centros concertados para que no tengan que esperar tanto por una operación o una prueba diagnóstica.

En 2025 la Consellería de Sanidade logró una rebaja sustancial de las listas de espera en consultas con el especialista, pues se rebajó en 14 jornadas el tiempo medio de demora para ser atendido, quedándose en solo 57 días. Y los pacientes aguardan además dos días menos para ser operados (69,3).

Más gasto en farmacia

Pero el mayor gasto en la concertada no es la única partida presupuestaria que se dispara respecto a las previsiones iniciales consignadas en los presupuestos. En noviembre la Consellería de Sanidade tuvo que ampliar crédito por casi 70 millones de euros para cubrir el incremento de la factura farmacéutica y de material sanitario. Es una práctica habitual. El Sergas suele quedarse corto con sus estimaciones, ya que el envejecimiento poblacional dispara el gasto en farmacia.