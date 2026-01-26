La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra

Galicia encara el inicio de semana bajo un nuevo episodio de meteorología adversa. Tras el paso de la borrasca Ingrid —que dejó avisos por nieve, fuertes rachas de viento y temporal costero— llega ahora Joseph, con lluvias muy intensas. Tanto que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar un aviso rojo por precipitaciones en el interior de Pontevedra para hoy. Como medida preventiva, la Xunta ha cancelado las clases y el transporte escolar en 16 concellos de la provincia pontevedresa durante este lunes, y suspendido las actividades en el exterior en buena parte de los municipios ourensanos.

Ante la alerta roja por lluvias, los vecinos de los ayuntamientos afectados recibieron un Es-Alert en el que Protección Civil aconseja no realizar desplazamientos, salvo que «sea estrictamente necesario» y llama a la población a alejarse de puentes y torrentes, así como no atravesar zonas inundadas.

Concretamente, según informó la Aemet, desde las 08.00 horas de hoy el interior de Pontevedra estará en alerta roja por precipitaciones que podrían alcanzar acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo llegar a los 150 litros en 24 horas. La situación se agrava porque las lluvias caerán sobre terrenos ya saturados por las precipitaciones de los últimos días y el deshielo, lo que incrementa el peligro de crecidas en los ríos y posibles desbordamientos. El aviso, que alerta de la «peligrosidad extrema» del evento, se mantendrá hasta la madrugada del martes.

Como consecuencia, la Comisión Escolar de Alertas de la Xunta decidió suspender las clases y el transporte durante toda la jornada de mañana en 16 concellos del interior de la provincia de Pontevedra (Agolada, A Cañiza, Covelo, Dozón, Forcarei, Lalín, Moraña, Silleda, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Estrada, Fornelos de Montes, A Lama, Rodeiro y Vila de Cruces).

En todo caso, Pontevedra no es la única zona en alerta por lluvias, que también se han activado en buena parte de la provincia de Ourense, aunque en este caso en nivel naranja por acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Debido a la peligrosidad del evento, la Xunta también tomó ayer la decisión de suspender todas las actividades en el exterior previstas para hoy en 67 municipios ourensanos. Se trata de Amoeiro, Beariz, O Carballiño, O Irixo, A Peroxa, San Cristovo de Cea, Avión, Boborás, Coles, Maside, Piñor, Vilamarín, A Arnoia, Beade, Cartelle, Cenlle, Leiro, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Pontedeva, Ribadavia, San Cibrao das Viñas, Toén, Barbadás, Carballeda de Avia, Castrelo de Miño, Cortegada, Melón, Ourense, O Pereiro de Aguiar, Punxín, San Amaro, Taboadela, Allariz, Bande, Os Blancos, Calvos de Randín, Celanova, Entrimo, Laza, Lobios, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, Baltar, Baños de Molgas, A Bola, Castrelo do Val, Cualedro, Gomesende, Lobeira, A Merca, Muiños, Paderne de Allariz, Quintela de Leirado, Ramilás, Sarreaus, Verea, Vilar de Barrio, Vilardevós y Xunqueira de Ambía.

Temporal costero

El resto de la comunidad estará en aviso amarillo por lluvias que podrán dejar acumulaciones de entre 15 y 40 litros por metro cuadrado. En cuanto a otros avisos, todo el litoral estará hoy bajo alerta naranja por temporal costero, y el interior en alerta amarilla por ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Esta situación se mantendrá sin muchos cambios hasta la madrugada de mañana, cuando, según la previsión de Aemet, comenzarán a aminorar las lluvias. En todo caso, mañana continuará activa la alerta naranja en toda la costa menos en A Mariña lucense —donde será amarilla— por olas que podrán alcanzar los 7 metros de altura, y en el interior por ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

A esta previsión MeteoGalicia suma una alerta por nieve que se activará el martes por la mañana: será naranja en la montaña de Lugo y Ourense, por acumulaciones de más de 20 centímetros en cotas superiores a los 800 metros; y amarilla en el interior de A Coruña, el centro y el sur de Lugo, el interior de Pontevedra, el noroeste y sur de Ourense en la zona de Valdeorras por acumulaciones de más de 2 cm por encima de los 600 o 700 metros de altura.

A partir del miércoles subirán las temperaturas mínimas, y con ellas la cota de nieve, que al final de la jornada se situará en los 1.200 metros. En todo caso, la comunidad continuará bajo la influencia de las bajas presiones y las precipitaciones se irán haciendo más fuertes a medida que avance la jornada. Esta situación se mantendrá el resto de la semana, en la que los fuertes vientos y las precipitaciones generalizadas acapararán todo el protagonismo.

Un aviso sin precedentes en Galicia

El delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, confirmó ayer a este periódico que no hay registros recientes de una alerta roja por lluvias en Galicia, lo que da una idea de la excepcionalidad del episodio. En los últimos años, detalló no ha habido avisos rojos por precipitaciones en la comunidad.

Y es que pese a ser la gallega una tierra acostumbrada a convivir con frentes atlánticos, temporales invernales y episodios de lluvia persistente, las alertas rojas por precipitaciones son, paradójicamente, uno de los fenómenos meteorológicos más excepcionales. A diferencia de lo que ocurre con los avisos por temporal marítimo, que sí han situado en numerosas ocasiones al litoral gallego en el nivel máximo de riesgo, no existen registros recientes de alertas rojas por lluvia emitidas por la Aemet o MeteoGalicia en los últimos años. Las bases de datos muestran episodios reiterados de alerta roja por mar combinada, especialmente en A Costa da Morte y el noroeste de A Coruña, donde el oleaje ha alcanzado alturas superiores los 9 metros en temporales como los de este mes de enero o la borrasca Ingrid. Sin embargo, ninguno de estos avisos máximos estuvo motivado por lluvias, sino por el impacto del viento y el estado del mar. La ausencia de alertas rojas por lluvia no implica que Galicia no haya sufrido episodios de precipitaciones extremas. De hecho, la comunidad ha registrado históricamente acumulaciones muy elevadas en cortos periodos de tiempo, con inundaciones locales y desbordamientos de ríos. Pero estos episodios, aunque significativos, no alcanzaron los umbrales establecidos para activar el nivel rojo, el más alto del sistema de avisos meteorológicos.