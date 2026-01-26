Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Alvia con destino A Coruña, detenido por un impacto en la Ribeira Sacra

Ninguno de los pasajeros está herido y la noticia ha sido recibida con tranquilidad a través de la interventora, quien ha ido comunicando coche a coche la situación y las novedades

El morro del Alvia resultó dañado por el fuerte impacto que sufrió durante un tramo en Galicia.

El morro del Alvia resultó dañado por el fuerte impacto que sufrió durante un tramo en Galicia.

V. P. C.

El Alvia 626 procedente de Barcelona estuvo detenido desde las 21.30 por un posible impacto en su cabeza tractora. El tren, que debía finalizar su trayecto en A Coruña, sufrió un fuerte golpe que podría corresponderse con una especie de piedra o incluso un animal del tamaño de un jabalí.

El convoy, que ya circulaba con más de 80 minutos de retraso desde el origen, se encontró detenido durante una hora a la altura de la estación de O Freixeiro, ya en la provincia de Lugo.

El Alvia está parado en la Ribeira Sacra.

Tras una primera inspección de los posibles daños, el tren continuó la marcha hasta Monforte de Lemos, donde se transbordará a otro S-730 para seguir el viaje hasta Ourense -donde se hará enlace en autobús a Vigo- Santiago y A Coruña.

Ninguno de los pasajeros está herido y la noticia ha sido recibida con tranquilidad a través de la interventora, quien ha ido comunicando coche a coche la situación y las novedades.

Esta no era una de las líneas donde ADIF y Renfe suspendieron la circulación este lunes, al ser una zona ajena a las alertas metereológicas previstas.

