El BNG critica el acuerdo para financiar la ayuda a domicilio porque «no cubre costes»
REDACCIÓN
El acuerdo entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para elevar la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no convence al BNG, que lo ve «casi un insulto» porque no cubre los costes reales del servicio. La diputada del BNG, Olalla Rodil, denuncia la «crónica» falta de financiación de la ayuda a domicilio por parte de la Xunta y del Estado.
Según la diputada nacionalista, esta falta de inversión «además de asfixiar económicamente a los municipios, profundiza la precariedad laboral de los trabajadores y agrava los problemas estructurales del servicio».
A su juicio, la propuesta de financiación presentada, que prevé alcanzar los 18 euros por hora en 2028, «no cubre el coste real del servicio, que en muchos municipios supera los 23 euros por hora ordinaria y los 25 euros por hora extraordinaria».
