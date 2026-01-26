Comprar un piso en A Coruña es casi un 60% más caro que en el resto de Galicia

Ya sea alquiler o compra, a día de hoy la cuenta bancaria tiembla a la hora de firmar el contrato. Tras una búsqueda entre la raquítica oferta disponible para encontrar la vivienda que mejor encaje con lo que se necesita, toca tirar de calculadora para comprobar si ese potencial inquilino o propietario puede afrontar la renta o la hipoteca.

Tal es el alza de los precios del alquiler, que uno de cada diez usuarios en Galicia que rastrean portales y agencias en busca de un arrendamiento que no esté por las nubes acaba desviándose al mercado de compraventa. Pero en esta opción, los precios tampoco dan tregua: en la comunidad gallega, en 2025 aumentaron un 11,1%, hasta alcanzar los 1.444 euros el metro cuadrado (media del coste de vivienda nueva y usada), según datos del informe Mercados Locales de tasadora Tinsa. Esto se traduce en más de 115.000 euros para una vivienda tipo de 80 metros.

La radiografía del mercado residencial en la comunidad muestra una brecha notable entre ciudades. A Coruña, la urbe más cara de Galicia, es además la duodécima capital de provincia más costosa de España, con 2.247 euros/m². Comprar hoy un piso de 80 metros en la ciudad coruñesa exige un desembolso de casi 180.000 euros, un 12,2% más que hace un año y casi un 60% por encima de la media gallega —más de 64.000 euros extra—.

En Vigo, el mismo piso se sitúa en 2.025 euros/m², un 9,5% más en un año, lo que supone una media de 162.000 euros (un 40% más que la media autonómica). En Santiago, el año pasado cerró con un coste medio de 1.672 euros/m² (un 11,6% más), lo que deja un precio de casi 134.000 euros para un piso de 80 metros, un 16% por encima del conjunto gallego. También destacan los precios de Pontevedra (1.691 euros/m²). En la cola se sitúan Ourense (1.391 euros/m²) y Lugo (1.232 euros/m²).

La mensualidad de la hipoteca en Galicia absorbió el 27,3% del salario el año pasado, pero en A Coruña la situación es ya crítica: el esfuerzo hipotecario alcanza el 36%, superando con claridad el umbral de riesgo y situándose seis puntos por encima de lo recomendado.