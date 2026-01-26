Desarticulada la red que dominaba el tráfico de drogas con narcolanchas

La Policía Nacional ha desarticulado el considerado mayor entramado de organizaciones de traficantes de cocaína que dominaba el Atlántico y los ríos españoles con el uso de narcolanchas.

En el operativo se realizaron 49 registros y fueron detenidas 105 personas que formaban un entramado criminal en una operación donde también fueron intervenidos 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles y numerosos dispositivos electrónicos de última generación. La estructura de la organización se extendía desde Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, pasando por Marruecos hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

Tras más de un año de investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, el pasado noviembre se realizó la explotación operativa, consiguiendo desmantelar una red criminal especializada en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones de alta velocidad.

La organización partía desde el río Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el océano Atlántico. Allí se encontraban con buques nodrizas al objeto de trasvasar la sustancia estupefaciente para su posterior regreso al archipiélago canario y sur peninsular.

La operación se ha desarrollado en dos fases, culminando la primera de ellas en junio del año pasado con resultado de 48 personas detenidas y 29 registros en Lanzarote (14), Gran Canaria (13) y Fuerteventura (2), llegando a intervenir aproximadamente 100.000 euros, cerca de 3.800 kilos de cocaína, 69 vehículos —19 embarcaciones y motos acuáticas—, 6 inmuebles, cuentas bancarias, 3 armas de fuego, numerosa documentación y diversos útiles destinados al tráfico marítimo como teléfonos por satélites y dispositivos de geolocalización.

En una segunda fase finalizada en noviembre se detuvo en Cádiz a otras 57 personas.

La Policía Nacional ha indicado que llegaban a crear verdaderas plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar realizando varias operaciones sucesivas. Así, disponían el momento exacto para los cambios de tripulación mientras se encontraban en el agua, suministraban estas plataformas con los bienes y servicios que requerían.