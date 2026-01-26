Educación aumenta un 10% las ayudas para comedores escolares
El Gobierno gallego aumentó en un 10% hasta 1.750.000 euros las ayudas para comedores escolares para poder hacer frente al aumento de usuarios. Este incremento en la financiación beneficia a 147 asociaciones y federaciones de padres, según informó la Consellería de Educación.
Estas organizaciones reciben ahora casi el triple de la cantidad que antes de la pandemia para cubrir los gastos de los comedores escolares que gestionan.
La financiación está destinada a cubrir los gastos de funcionamiento del servicio de comedor escolar, que incluyen el coste diario del menú del almuerzo por niño, la supervisión y el cuidado de los alumnos mientras utilizan el servicio, los gastos de mantenimiento, personal y limpieza, así como la vajilla, los materiales y los utensilios para la prestación del servicio.
Así, las ayudas concedidas, que se basan en el número de alumnos de los comedores que gestionan, oscilan entre los 400 y los 309.600 euros a cada asociación de padres.
