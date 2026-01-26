¿Dónde se esconden los alquileres baratos en Galicia? En las ciudades solo el 5% baja de los 600 euros

Encontrar hoy un piso por menos de 600 euros en las ciudades es una casi misión imposible. Basta con echar un vistazo por los portales inmobiliarios o los escaparates de las agencias para comprobar los precios cada vez más prohibitivos. El 29% de las viviendas que hoy cuelgan el cartel de Se alquila en Galicia superan los 1.000 euros, un porcentaje que se eleva al 32% en el mercado de las siete urbes. Y por menos de 600 euros, la oferta se limita al 14% en el conjunto autonómico, pero se desploma al 5% en el caso de las ciudades, que disponen de poco más de 90 inmuebles por debajo de esa barrera de los más de 1.800 a día de hoy en el circuito de comercialización, según el análisis de este periódico de los anuncios en portales especializados.

La ciudad de A Coruña sigue marcada en rojo en el mapa inmobiliario. Encontrar un piso por menos de 600 euros se convierte en un auténtico chollo. De las 360 viviendas en busca de inquilino, solo 5 (poco más del 1% del total en la urbe) se ofertan por debajo de ese precio, y el más económico la semana pasada estaba en 430 euros —un bajo de 40 m2 sin ascensor, sin amueblar y sin calefacción en la zona de Monte Alto-Zalaeta-Atocha—. Y el 46% de su oferta ya supera los 1.000 euros, seis puntos más que hace tan solo seis meses. Bien es cierto que con la declaración de zona tensionada se han empezado a contener los precios en la ciudad que, por primera vez en un año, bajan de los 700 euros de media, con datos del Observatorio de Vivenda de la Xuntacorespondientes al pasado mes de diciembre. Pero también cayeron los contratos.

Oferta actual de pisos en alquiler en Galicia / Simón Espinosa

Ya lo advertían desde la patronal inmobiliaria Agalin el verano pasado: los precios en el mercado del arrendamiento todavía no habían tocado techo y, pese a que tenderían a estabilizarse, continuarían al alza este 2026. Ante el temor a impagos, el tope a los precios, la declaración de zona tensionada y la inseguridad jurídica —denuncian— a la tienen que enfrentarse los propietarios, hay una creciente estampida del mercado del alquiler hacia el arrendamiento turístico o de temporada, e incluso algunos deciden colgar el cartel de Se vende. En solo seis meses se ha producido un desplome del número de viviendas en las ciudades en busca de inquilino: de las casi 2.200 que se ofertaban en julio se pasó a apenas 1.870 en la actualidad, un 15% menos. «Es una caída abrupta», califica Juan José Yáñez, gerente de la asociación que agrupa a los promotores inmobiliarios de la provincia de A Coruña, Aproinco, y secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga). Detrás de este descenso, señala a los «miedos» de los dueños a poner sus inmuebles en el circuito del alquiler. «Casi el 97% son pequeños propietarios de una vivienda heredada o comprada con sus ahorros para sacar un rendimiento», recuerda Yáñez, para advertir a continuaciónde los efectos de la Ley de Vivienda que entró en vigor en 2023: «Se está viendo que supone una amenaza real para los propietarios, que saben que, si no aciertan con su inquilino, no cobran y tienen que asumir todos los gastos que acarree esa vivienda». «¿Esas cifras son una casualidad o causalidad? Causalidad», asegura.

Pero no solo se produce una fuga de propietarios al circuito de venta, sino que el propio inquilino, tras hacer un rastreo de las ofertas y las condiciones en las que se encuentran los pisos y casas más económicos, opta por hipotecarse para hacerse con una vivienda en propiedad. Más del 10% de los que buscan un alquiler acaban desviándose a la opción de compra, según apuntan desde el sector inmobiliario.

Detrás de estos precios al alza, con ya casi un tercio de la oferta en Galicia por encima de la barrera de los 1.000 euros, Yáñez alude al «efecto contagio». «Al caer tanto la oferta, los propietarios son más exigentes con los inquilinos. Todo ha subido, el IPC ha subido... A más riesgo… más renta», argumenta. Hablar de «chollo» para un piso de 600 euros lo califica de «locura», al igual que los miles de potenciales inquilinos que hoy buscan un arrendamiento que no engulla más del 30% de su nómina, un porcentaje que se considera ya de riesgo para ese potencial arrendatario. «Si fuera en un edificio nuevo… Pero vete a saber en qué barrio está y en qué condiciones», añade Yáñez.

Extremos en las ciudades

De las ciudades gallegas, A Coruña es la que presenta la mayor tasa de pisos por encima de los 1.000 euros (46%), seguida de Vigo (42%). Lejos de estos porcentajes están Pontevedra (27,6%) y Santiago (31%). Y a la cola, Ourense y Lugo (ambas con apenas un 10%) y, finalmente, Ferrol (8%).

En el extremo opuesto, están las poco más de 90 viviendas que se pueden arrendar hoy por menos de 600 euros en las ciudades (5% del total). Pontevedra presenta el peor índice, con solo un inmueble por debajo de ese precio (0,16%). En A Coruña son únicamente cinco (el 1,3% del conjunto de la oferta en la ciudad); en Vigo, diez (2,3%), seguida de Santiago, con 21 (6,1%) y Ferrol, con 20 (8,4% de su oferta). Y finalmente, Lugo y Ourense con un 9,5% y 10,4%, respectivamente.

En las ciudades, las ofertas disponibles más económicas están en Ferrol y Lugo, por 400 euros. En Santiago, se elevan a 450; en Ourense a 460, en A Coruña alcanzan los 480, en Vigo los 485 y en Pontevedra ya 500.

Noticias relacionadas

¿Dónde están los alquileres «chollo» en Galicia?

Por menos de 400 euros hay ofertas para alquiler en el mercado gallego. Pero son contadas: tan solo son 40. En las ciudades, ninguna. La mitad de esas gangas disponibles para arrendar están en la provincia de Lugo, nueve en la de A Coruña, seis en la de Ourense y las cinco restantes den la de Pontevedra. Los precios más bajos a día de hoy en el merdaco del alquiler en Galicia se encuentran en Fisterra y Foz, donde se pueden encontrar pisos por 250 euros. También en Pobra do Caramiñal, Camariñas, Curtis, Cervo, Barreiros, Viveiro, Monforte, Burela, Friol, Maceda, Pobra de Trives, Allariz, Viana do Bolo, A Estrada, A Guarda, O Grove o Caldas, también se ofertan inmuebles para alquilar por menos de 400 euros.