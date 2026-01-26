Galicia afronta su quinta alerta roja por lluvias, la primera en casi una década

Galicia afronta un episodio de lluvias excepcional que ha obligado a activar la alerta roja en el interior de Pontevedra, el nivel más alto del sistema de avisos meteorológicos. La decisión, tomada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no es un aviso frecuente. Se reserva para situaciones en las que las precipitaciones previstas pueden generar riesgos extremos: inundaciones súbitas, desbordamientos de ríos, corrimientos de tierra, cortes de carreteras y afecciones directas a la seguridad de las personas. Es, en esencia, un mensaje claro de las autoridades: la situación es grave y requiere prudencia máxima.

Desde que la Aemet cuenta con el sistema MeteoAlerta, en 2006, en Galicia se han decretado un total de seis avisos de nivel rojo por precipitaciones. La de hoy es la primera en casi diez años. La última se produjo en diciembre de 2017, que afectó al interior de Pontevedra, el noroeste de Ourense y el sureste de A Coruña. La primera desde que hay registros fue activada en octubre de 2010 con la zona del interior de Pontevedra y la provincia de Ourense afectadas. Le siguió un nuevo aviso rojo en diciembre de 2012 en el interior de Pontevedra y otra en la misma zona en octubre de 2014, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia.

120 litros en 12 horas

La alerta roja no describe el tipo de fenómeno meteorológico, sino su potencial destructivo. Aemet la activa cuando los modelos apuntan a lluvias de intensidad excepcional, capaces de superar los umbrales históricos de la zona en muy poco tiempo. Este aviso se activa cuando se esperan alcanzar acumulaciones de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo llegar a los 150 litros en 24 horas.

En el interior de Pontevedra, la combinación de orografía, suelos saturados y cursos fluviales sensibles a crecidas rápidas convierte este episodio en un escenario especialmente delicado. Las autoridades locales y autonómicas han reforzado los dispositivos de vigilancia y piden evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas próximas a ríos y zonas inundables.

La orografía de Pontevedra y el interior de Ourense hacen a este territorio más vulnerable ante la presencia de una borrasca como la que desde hoy golpea Galicia, Joseph. “La entrada de aire húmedo al impactar entre las sierras de Pontevedra y Ourense provoca que ese realce orográfico genere lluvias de mayor intensidad”, explica Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia. Si no hubiera esa configuración orográfica, añade, las precipitaciones serían elevadas, pero no de la intensidad que obliga a activar el nivel rojo por el peligro que entrañan.

Diferencia entre alerta roja y dana

El término dana no debe confundirse con una alerta roja por lluvias. Una Depresión Aislada en Niveles Altos es una bolsa de aire frío que se descuelga en altura y genera una fuerte inestabilidad. Su presencia puede desencadenar lluvias torrenciales, tormentas intensas y episodios de tiempo severo, pero no siempre lo hace.

La confusión es habitual: muchas de las lluvias más destructivas en España han estado asociadas a danas, pero eso no significa que implique automáticamente una alerta roja. Ni que una alerta roja tenga que deberse a una dana. La dana explica el por qué meteorológico; la alerta roja, el qué puede pasar sobre el terreno.

Una dana, detalla el delegado de la Aemet en Galicia, es una borrasca con determinadas características que, aunque se pueden producir a cualquier latitud -también en Galicia- están asociadas a precipitaciones fuertes del Mediterráneo ya que -añade- están asociadas a unas determinadas características, como el mar con temperaturas suficientemente cálidas que provocan esas precipitaciones tan intensas.

“Es una borrasca atlántica, típica polar, que, aunque no está cerca de nosotros es profunda y extensa”, dice Infante sobre Joseph.

Galicia, y en particular la provincia de Pontevedra, combina varios factores que amplifican el impacto de lluvias intensas: relieve abrupto, que favorece escorrentías rápidas, ríos cortos y de respuesta inmediata, propensos a crecidas súbitas, suelos saturados tras semanas de precipitaciones, zonas urbanas próximas a cauces, donde el agua encuentra pocas vías de escape.