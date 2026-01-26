Galicia sumará 19 nuevas plazas judiciales en la mayor ampliación de la historia: A Coruña y Pontevedra, entre las más reforzadas

El mapa judicial gallego vivirá este 2026 uno de sus mayores refuerzos en años. El Gobierno ha confirmado la creación de 19 nuevas plazas judiciales en Galicia, una ampliación que se enmarca en la mayor ampliación de la historia reciente: 500 nuevas plazas en toda España en un solo año, más que la suma de las creadas durante la última década, según subraya el Ministerio de Justicia.

De las nuevas plazas gallegas, 17 se destinarán a tribunales de instancia y dos a las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra, que verán reforzadas sus plantillas en un contexto de creciente litigiosidad.

Los tribunales de instancia de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense y Lugo serán los principales receptores de este refuerzo. El Ministerio de Justicia insiste en que la clave está en el nuevo modelo organizativo introducido por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina el esquema tradicional de juzgados unipersonales.

Este sistema permite sumar jueces sin necesidad de crear un juzgado completo, lo que reduce el coste de cada nueva plaza a unos 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que suponía el modelo anterior.

El ahorro es notable: 55,7 millones de euros para las 500 nuevas plazas frente a los 260 millones que habría costado con el sistema tradicional.

El Ministerio de Justicia destaca que "se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año" de la historia judicial española y supone "un hito más en la ambiciosa transformación impulsada", para un "servicio público más ágil, eficiente y cercano", por el departamento que dirige Félix Bolaños.

Un crecimiento del 8,5% en la planta judicial en solo un año

Con esta ampliación, la planta judicial española —actualmente con 5.876 plazas— crecerá un 8,5% en un solo ejercicio, una cifra sin precedentes. Del total de nuevas plazas: 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia, 85 para órganos colegiados (71 para audiencias provinciales, 7 para tribunales superiores, 4 para la Audiencia Nacional y 3 para el Supremo) y 50 de adscripción territorial, movibles según necesidades

El reparto territorial se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad, la población y los informes del Consejo General del Poder Judicial. Las comunidades que más plazas recibirán serán Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, territorios que concentran mayor volumen de asuntos.