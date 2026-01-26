El Gobierno exige a la Xunta «más ambición» con el escudo social

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, defendió este lunes las medidas del llamado escudo social por su impacto en la mejora de la calidad de vida en la comunidad, y reclamó a la Xunta «más ambición y voluntad política» para reforzar esta red de protección. Blanco aseguró confiar en que la mayoría que respalda al Ejecutivo central apoyará en el Congreso el decreto que recoge estas actuaciones, y consideró «difícil de explicar» un eventual voto en contra del PP, especialmente del gallego.

Blanco destacó la revalorización de las pensiones como ejemplo del refuerzo del Estado de Bienestar, situando la pensión media de jubilación en 1.300 euros, 400 más que en 2018. Subrayó el aumento del SMI —un 61% en siete años— y los récords de empleo y contratación indefinida en Galicia. Añadió que el ingreso mínimo vital llega a 95.700 hogares, el bono social eléctrico protege a casi 98.000 familias y más de 56.000 estudiantes reciben becas estatales. La hoja de ruta del Gobierno para 2026, dijo, pasa por consolidar avances y ampliar la protección social: «Vamos a seguir».