El PSdeG acusa a la Xunta de «improvisación» con la minería
REDACCIÓN
Santiago
El PSdeG cargó ayer contra la política minera de la Xunta, a quien acusa de funcionar en base a un «modelo improvisado». Ante esta situación, la diputada socialista Patricia Iglesias avanzó que registrará en el Parlamento varias iniciativas para exigir explicaciones sobre las «irregularidades» que rodean a diferentes explotaciones.
«La Xunta habla de minería estratégica, pero lo que practica es minería sin plan ni control y llena de irregularidades que acaban en los tribunales», censuró la parlamentaria.
- Todo Galicia en alerta: la Aemet avisa de la llegada del temporal más duro del invierno
- El Gobierno eleva a la Fiscalía presuntos delitos cometidos en unas oposiciones en A Coruña
- La Aemet activa el aviso rojo para mañana por olas de ocho a nueve metros en A Coruña
- Más de 550 incidencias acumuladas en Galicia por la borrasca 'Ingrid'
- La DGT cierra el tráfico a camiones en carreteras entre Galicia y la Meseta
- Muere un matrimonio de edad avanzada en un accidente de tráfico en Antas de Ulla
- Giro en el caso Alvia: absuelven al exdirector de Seguridad de ADIF por el accidente de Angrois y ratifican como único culpable al maquinista
- Advierten de posibles faltas de suministro a supermercados en Galicia por las restricciones ante el temporal