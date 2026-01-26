La Xunta urge al TSXG a reactivar la caza del lobo

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anunció que la Xunta solicitará al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia levante el veto a la caza del lobo, con el objetivo de reactivar el plan de gestión autonómico. Argumenta que los ataques a la ganadería «van a más» y que la situación exige recuperar las medidas de control previstas.

Vázquez mantuvo una reunión este lunes con representantes de concellos especialmente afectados, donde se ha detectado una «concentración muy importante» de ataques. Según los datos de la Xunta, actualmente se registran diez ataques diarios —uno más que el año pasado— y en Cercedo-Cotobade ya se registraron 96 incidentes en lo que va de año.

La conselleira reprochó que la suspensión dictada por el TSXG hace un año, basada en el «estado de conservación precario» de la especie, ha impedido aplicar controles en zonas de mayor peligrosidad. Advirtió de que esta situación ha provocado que algunos vecinos hayan dejado de pasear y se han detectado desapariciones de perros y ataques a cerdos, algo poco habitual hasta ahora.

Noticias relacionadas

El alcalde de Curtis, Javier Francisco Caínzos, alertó de la «intranquilidad» de ganaderos y propietarios, que sufren ataques cerca de aldeas y explotaciones. Considera que los datos aportados por la conselleira son «pruebas evidentes» para que el TSXG reconsidere el veto a la caza.