Hospitalizados fuera de peligro los diputados del PPdeG heridos en un accidente múltiple en la AP-9

Grave accidente en la AP-9. Los diputados autonómicos del Partido Popular de Galicia (PPdeG) Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, heridos a primera hora de la mañana de este martes en un accidente de tráfico en la Autopista del Atlántico a la altura de Oroso, se encuentran hospitalizados, pero fuera de peligro. Los políticos coruñeses compartían coche para desplazarse al primer pleno del Parlamento del año. Su vehículo fue uno de los coches implicados en una colisión múltiple que afectó a más de 20 vehículos ocurrida esta mañana en la AP-9 sentido Santiago de Compostela causada por una tromba de agua. El siniestro provocó el corte total de la autopista durante más de una hora y dejó otros dos heridos.

Según fuentes del Partido Popular, ambos fueron trasladados al Hospital Clínico de Santiago (CHUS) tras el suceso. El golpe que recibieron en el coche les habría provocado diversas contusiones de distinta consideración y alguna fractura, lo que motivó su traslado al centro sanitario, donde este martes por la tarde se encontraban en observación, aunque no se llegó a temer por su vida.

Los dos políticos viajaban desde A Coruña a Santiago para acudir al primer pleno del año en el coche de Roberto Rodríguez, cuando se vieron implicados en un choque en cadena que los sacó del carril. De hecho, a Trenor fue necesario excarcelarlo.

Un accidente múltiple obliga a cortar la AP-9 en sentido Santiago / Jesús Prieto

Corte total de la autopista

El accidente ha tenido lugar sobre las 9:10 de la mañana en el kilómetro 52 y provocó retenciones de más de 2 kilómetros. Tras provocar el corte total de la AP-9 sentido Compostela, a las 11.15 se habilitó un carril para turismos, aunque la vía seguía cortada para vehículos pesados. Una hora después pudo habilitarse un carril para toda la circulación y comenzó la retirada de vehículos.

Durante el corte, el tráfico fue desviado por la salida 41, en Ordes, hacia la N-550. "Estamos atrapados en un atasco. Nos desvían por la salida de Ordes", decía a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, poco después del accidente uno de los conductores afectados, que ha tardado casi 50 minutos en llegar a Santiago desde Ordes. "La situación era caótica, había mucha lluvia y un tráfico pesado, pero los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Orden han controlado bien la situación", añade.

Una fuerte granizada provoca otro accidente en la AP-9

Una fuerte granizada ha provocado que un camión y tres vehículos sufriesen una salida de vía en la AP-9 a su paso por el municipio pontevedrés de Portas.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 15.30 horas de este martes en el punto kilométrico 114 de dicha vía.

Noticias relacionadas

La vía no está cortada, pero piden a los conductores extremar las precauciones.