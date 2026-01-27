La autopista AP-9, cortada entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con al menos doce vehículos en Oroso

Un accidente múltiple con al menos doce vehículos implicados deja varios heridos esta mañana en la autopista AP-9 (A Coruña-Santiago) a la altura de Oroso, según informa la Guardia Civil de Tráfico. El accidente ha ocurrido alrededor de las 09.10 horas en el kilómetro 53 sentido Pontevedra. Hay varios heridos, según confirma la Guardia Civil, y la autopista está cortada y los agentes de Tráfico están desviando la circulación ya en la salida de Ordes hacia la carretera N 550.

Los diputados autonómicos del Partido Popular de Galicia (PPdeG) Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez están entre los heridos esta mañana en este aparatoso accidente de tráfico ocurrido en un tramo de la AP-9 entre Ordes y Sigüeiro. Ambos políticos compartían coche para desplazarse al primer pleno del Parlamento del año. Su coche es uno de los vehículos implicados en esta colisión múltiple entre más de una decena de vehículos. La Guardia Civil informa de entre 12 y 14 vehículos implicados sin que hasta ahora haya trascendido la cifra exacta de coches accidentados. Según ha confirmado el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en el arranque del pleno de esta mañana, ambos diputados habrían sufrido heridas en el siniestro, aunque no especificó más. El accidente ha tenido lugar sobre las 9:10 de la mañana en el kilómetro 52 y está provocando retenciones de más de 2 kilómetros, que también causaron el retraso de otros diputados que acudían al pleno, explicó Santalices.

Al lugar del accidente han acudido dos patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, además de efectivos del equipo de Atestados, y en Ordes hay otra unidad para desviar el tráfico en la salida 41, antes del tramo que está cortado por el accidente.

Otro accidente esta mañana en la autopista AG-55 (A Coruña-Carballo) deja dos heridos graves tras una colisión que la Guardia Civil atribuye a una granizada.